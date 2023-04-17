 

Сеймур Херш рассказал, как ЦРУ пыталось вывезти Набиуллину в Америку

17.04.2023, 12:53, Разное
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ЦРУ, начиная с марта 2022 года, совершило несколько попыток похищения главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, но все они были безуспешными, сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

– Эльвира – королева ставок, так называют её в ФРС и МВФ. Именно высокий процент по кредитам и депозитам позволяет нести деньги в банк, а не из банка, и именно это надёжное лекарство от инфляции, – заметил журналист. – Ещё в 2021 году во время встречи в Женеве Байден пригрозил Путину украсть Набиуллину и навсегда разрушить экономику России, на что тот ответил, что ведущего экономиста страны охраняют лучше, чем семейное золото.

Первая попытка попытка похищения была совершена в апреле. Предполагалось отправить её в Турцию к другу Анатолию Чубайсу.

– Произошло непредвиденное – Набиуллиной аннулировали загранпаспорт. В ЦРУ не знали, что в России паспорта делятся на два вида – внутренний и внешний, – сказал он.

По словам Херша, ещё однажды была совершена попытка похищения с применением физической силы.

– В ЦРУ поняли, что Путин не блефовал – её охраняют, как Ленина в мавзолее, – подчеркнул журналист. – Она живёт в загородном доме с очень высоким забором, а когда один мужчина пытался задать ей вопрос о курсе рубля, то его так отдубасили, что он на неделю загремел в санаторий.

Позже Байден в отчаянии попросил у Путина выделить Вашингтону хотя бы министра финансов Антона Силуанова.

– От мёртвого осла уши вам, а не Силуанова, сказал Путин, добавив, что такими кадрами не разбрасываются, – заключил Херш.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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