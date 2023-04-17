 

Опубликованы первые фоторендеры кроссовера Dacia Duster образца 2024 модельного года

17.04.2023, 12:50, Разное
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В Сети показали рендерные изображения нового паркетника Dacia Duster 2024 модельного года.

Пока производитель не раскрывает официальный дизайн кроссовера, однако имеющиеся данные позволили составить вероятный внешний вид паркетника Dacia Duster. В свою очередь, новинка выпущена  в качестве компактной копии популярной модели Dacia Bigster. Кроме того, здесь установили увеличенные колеса, видоизмененные бамперы и объемные колесные арки. Изменения коснулись подсветки радиаторной решетки и скрытых дверных ручек.

Новый кроссовер построен на улучшенной архитектуре CMF-B. Модель получила увеличенный багажный отсек. В базовой комплектации установили гибридную силовую установку. Будущий автомобиль, возможно, будет снова продаваться и с дизельным агрегатом. Продажи кроссовера начнутся в следующем году.


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