Опубликованы первые фоторендеры кроссовера Dacia Duster образца 2024 модельного года

В Сети показали рендерные изображения нового паркетника Dacia Duster 2024 модельного года.

Пока производитель не раскрывает официальный дизайн кроссовера, однако имеющиеся данные позволили составить вероятный внешний вид паркетника Dacia Duster. В свою очередь, новинка выпущена в качестве компактной копии популярной модели Dacia Bigster. Кроме того, здесь установили увеличенные колеса, видоизмененные бамперы и объемные колесные арки. Изменения коснулись подсветки радиаторной решетки и скрытых дверных ручек.

Новый кроссовер построен на улучшенной архитектуре CMF-B. Модель получила увеличенный багажный отсек. В базовой комплектации установили гибридную силовую установку. Будущий автомобиль, возможно, будет снова продаваться и с дизельным агрегатом. Продажи кроссовера начнутся в следующем году.