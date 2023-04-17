Ученые разработали формулу удобрения, увеличивающего прирост урожая в 1,5 раза

Исследование ученых из НИТУ МИСИС показало, что соединение CoCuFeNi может значительно ускорить рост урожая при смешивании с водой, используемой для полива.

Новые удобрения содержат такие металлы, как никель, кобальт и медь. В серии экспериментов проростки кресс-салата и редьки масличной показали увеличение выброса побегов от 12% до 50%. А общий вес культур, получивших удобрения, увеличился на 20% по сравнению с растениями, не получавшими их.

Этот результат показывает, что наночастицы хорошо работают в качестве микроудобрений. Их способность достигать клеток, а затем и субклеточных органелл – вот что обеспечивает комплексное действие.