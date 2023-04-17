 

Ученые разработали формулу удобрения, увеличивающего прирост урожая в 1,5 раза

17.04.2023, 12:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Исследование ученых из НИТУ МИСИС показало, что соединение CoCuFeNi может значительно ускорить рост урожая при смешивании с водой, используемой для полива.

Новые удобрения содержат такие металлы, как никель, кобальт и медь. В серии экспериментов проростки кресс-салата и редьки масличной показали увеличение выброса побегов от 12% до 50%. А общий вес культур, получивших удобрения, увеличился на 20% по сравнению с растениями, не получавшими их.

Этот результат показывает, что наночастицы хорошо работают в качестве микроудобрений. Их способность достигать клеток, а затем и субклеточных органелл – вот что обеспечивает комплексное действие.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01.21 / Голосование за импичмент Трампа среди сенаторов проведут по почте

03.09.21 / Скандалы: Глядя на Уйбу, в Коми ностальгируют по Гайзеру

16.02.23 / Как в царские годы – в Москве дворникам предоставят полномочия участковых

17.03.21 / Отца Сергия заподозрили в причастности к рейдерскому захвату Калужского завода православной аппаратуры в 2004 году

28.12.21 / Мир нашему дому

25.10.21 / Лидер вологодского движения «Против неизученных вакцин» отравился метанолом в водке

26.01.23 / Не только крем для принца Гарри: какие товары и услуги заказывает королевская семья

14.10.20 / Белоруссия: Тихановская поставила Лукашенко «на счетчик»

16.05.22 / Водился с телками, скакал на сеновале и нашел жену по ошибке: Как живет Вован из “Реальных пацанов”

06.10.20 / Ксения Собчак, Константин Богомолов, Максим Виторган и другие на премьере спектакля Александра Молочникова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика