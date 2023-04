СМИ в США приветствуют утечки — но только если они служат интересам полицейского государства

История с просочившимися в сеть секретными документами Пентагона вновь подтвердила, что американские корпоративные медиа работают только на вашингтонский истеблишмент, заявил в интервью Fox News независимый журналист Гленн Гринвальд. По его словам, представители крупной прессы не только намеренно скрывают от народа правду о войне, которую Америка фактически ведёт против РФ на Украине, но и требуют жестокого наказания для того, кто посмел разоблачить эту информацию.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Гленн Гринвальд знает о подобных историях не понаслышке. Он ведёт передачу System Update на Rumble. И, разумеется, он обнародовал самую известную утечку информации в американской истории — историю Эда Сноудена. Он присоединится к нам сегодня вечером. Гленн, большое спасибо, что пришли.

Я буду молчать и позволю вам говорить, поскольку вы разбираетесь в теме лучше, чем кто-либо. Но я должен сказать, что сегодня вечером мы упустили много подробностей, о которых сообщают The Washington Post, The New York Times и прочие об утечке и её происхождении, потому что, честно говоря, я ничему не верю. И очень трудно понять, где правда. Нас всех вводят в заблуждение. Нам всем лгут, и мы просто не хотели повторять эту ложь. Итак, с учётом всего вышесказанного, что вы думаете о происходящем?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, ведущий передачи System Update на Rumble: Я не могу припомнить случай, Такер, который ярче раскрывал бы реальную функцию крупнейших корпоративных СМИ нашей страны, чем тот, свидетелями которого мы только что стали. Если вы являетесь настоящим журналистом, тем, кто привержен прозрачности, тем, кто проливает свет на самых влиятельных правительственных деятелей, когда они лгут американскому народу, и информирует общественность, то вы бы прославляли этого человека (разоблачителя Джека Тейшейру. — ИноТВ).

Он вышел на авансцену и рискнул своей безопасностью, чтобы показать согражданам, что правительство лгало об этом невероятно важном конфликте с ядерной державой. О том, что мы действительно дислоцировали войска на Украине. О том, что дипломатического решения не будет как минимум до конца 2023 года. О том, что Зеленский планирует использовать наше оружие для удара вглубь России, что, как нам сказали, никогда не произойдёт, поскольку грозит обострением конфликта. Он сделал то, на что претендуют журналисты, — показал публике правду.

Если вы работаете на спецслужбы, то обозлились бы на этого человека, возненавидели бы его, потому что он раскрыл, что вы только что солгали. Он раскрыл истинную правду о том, что вы делали. Удивительно то, что The New York Times, The Washington Post, все люди, присутствовавшие сегодня на брифинге в Пентагоне, думают так же, как ЦРУ и Пентагон. Они ненавидят этого человека.

Именно The New York Times и The Washington Post сделали за ФБР его работу. Они нашли разоблачителя и привели к нему ФБР. Они требуют, чтобы его наказали. Они требуют, чтобы правительство закрутило гайки и усилило секретность. Что за журналисты занимаются подобным? Что за журналисты хотели бы закрыть утечку, раскрыть того, кто за ней стоит, наказать его, а потом потребовать от правительства ещё большей секретности? Но именно этим занимаются медиакорпорации.

Они с радостью публикуют утечки, когда им велят ЦРУ и Служба национальной безопасности. В таких случаях они распространяют пропаганду среди населения. Как это было в годы правления Трампа, когда «утекла» стенограмма беседы между Майклом Флинном и послом (России в США Сергеем. — ИноТВ) Кисляком. Это был самый серьёзный вид утечки информации, и The Washington Post писала об этом.

Никто не искал, кто слил эту информацию. Всем было плевать. Все приветствовали эту утечку, потому что она служила интересам полицейского государства. Но когда дело доходит до прозрачности, которая подрывает планы спецслужб и доказывает американскому народу, что такое правда, то — удивительное дело — эти «журналисты» занимают сторону правительства, действительно выслеживают разоблачителя и требуют, чтобы его наказали ещё строже.

ТАКЕР КАРЛСОН: Я просто не понимаю, как журналист может помогать в сокрытии того факта, что мы находимся в прямой горячей войне с Россией. Можно это поддерживать или не поддерживать, но как можно прятать от общественности что-то настолько важное, самый значимый факт нашего поколения? Как можно такое делать?

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Единственный ответ: у таких людей на самом деле отсутствует журналистский склад ума. Они гораздо больше отождествляют себя с работой на правительство, чем на американский народ. Если вы посмотрите на историю самых важных журналистских исследований, то увидите, что именно инсайдеры, такие как Дэниел Эллсберг, показывали, что правительство лгало американскому народу о войне во Вьетнаме, говоря, что мы побеждаем, хотя в частных беседах чиновники говорили обратное. А он шёл и демонстрировал американскому народу правду.

Или Эдвард Сноуден, разоблачивший Джеймса Клэппера, который лгал, отрицая информацию о том, что АНБ шпионит за американцами. У него на руках были улики, и он рисковал своей безопасностью, чтобы показать правду. То же самое сделали WikiLeaks. Подобные поступки прославляются в журналистике. Но «журналисты», представляющие медийные корпорации, их ненавидят, поскольку фактически работают на своё правительство. Именно ему они по-настоящему преданы.

ТАКЕР КАРЛСОН: Необходимо защищать тех, кто говорит правду. Нельзя поощрять ложь. Если в основе страны будет находиться ложь, то ничего путнего из этого не выйдет. Необходимо говорить правду. Я думаю, вы, безусловно, являетесь тому живым примером. Гленн Гринвальд, большое спасибо.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Спасибо, Такер.

Дата публикации 16 апреля 2023 года.