Обозреватель Daily Mail – Британии не по пути с вашингтонскими фанатиками, затеявшими опосредованную войну с Россией

Могущественная фракция в американском правительстве, которая с давних пор пытается ослабить позиции Москвы на мировой арене, пытается добиться своей цели с помощью украинского кризиса. Соединённое Королевство не получит никакой выгоды от участия в этом противостоянии, которое рискует перерасти в полноценный глобальный конфликт, пишет обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.



AP

«Кто решил отправить SAS (Особую воздушную службу Соединённого Королевства. — ИноТВ) на Украину? Что они там делают? Что произойдёт, если они будут убиты российскими войсками или попадут к ним в плен?» — риторически спрашивает на страницах Daily Mail журналист Питер Хитченс. По его словам, никто из тех, кому он задавал эти вопросы, не смог на них ответить.

Раньше в британском парламенте заседали «смелые и неукротимые» депутаты, которые решались привлекать внимание публики к подобным проблемам. Возможно, даже сейчас среди них есть те, кто готов занять место Тэма Далиелла (который всегда выступал против участия Лондона в зарубежных конфликтах. — ИноТВ), надеется публицист.

Хитченс уверен, что сведения в просочившихся документах Пентагона, которые среди прочего раскрывают факт помощи SAS украинским военным, являются «точными». Об этом, на его взгляд, свидетельствует «яростная реакция» властей США на их публикацию. Он также не сомневается, что Кремль знал об этом уже на протяжении многих месяцев, в отличие от американской и британской общественности, которую «держали в неведении».

«Между тем, насколько я знаю, наша страна не воюет с Россией. Если бы мы вступили в такую ​​войну как член НАТО, то моментально расширили бы нынешний конфликт на всю Европу. Можете ли вы представить себе, что это повлекло бы за собой? Какую выгоду получили бы жители нашей страны от таких событий? Кто-нибудь вообще думает о том, что мы делаем?» — возмущается Хитченс и серьёзно сомневается, что у Соединённого Королевства есть какой-либо интерес в продолжении и поддержании текущего противостояния.

В то же время в Вашингтоне существует могущественная фракция со сторонниками в Белом доме, Пентагоне, Госдепе и ЦРУ, которая давно стремится к опосредованной войне с Москвой. Они страстно верят в то, что РФ нельзя позволить укрепиться. Это практически те же самые люди, которые «развязали войну в Ираке на пустом месте, втянули Запад в афганскую трясину и поддерживали исламистов в Сирии», поясняет автор статьи.

«У них беспрецедентный послужной список фанатичной глупости, и везде, где они вмешиваются, всё заканчивается усеянными трупами руинами, а все, кто может выбраться, бегут от огня и криков… в сторону Европы и к побережью Ла-Манша», — обращает внимание Хитченс.

Он полагает, что если бы каждый доллар, потраченный этими вашингтонскими «фанатиками» на войну, пустили на «строительство процветающих свободных стран в таких местах, как Россия, то мир был бы гораздо лучше». По сути же, речь идёт об американской проблеме. Если никто в США не противостоит этим деструктивным силам, то они получают «повторяющиеся глупые» конфликты, а другим остаётся только «смотреть, плакать и принимать бегущие массы».

«Но мы не обязаны принимать участие. Почему мы оказались замешаны в этом? Чем выгоден Британии конфликт между Россией и Украиной? И, кстати говоря, какую выгоду от этого получила бедная Украина с разрушенными городами, полумёртвой экономикой, бесчисленным количеством молодых людей, отправившихся на кладбище? Почему там вообще должны быть какие-то британские солдаты?» — недоумевает журналист.

«Если парламент не обсуждает этот вопрос, значит, мы не демократическое государство. А если любые критические голоса тонут в потоках клеветы и оскорблений, то мы не свободная страна», — заключает Питер Хитченс.