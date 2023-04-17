В РФ начались продажи новых компактвэнов Mitsubishi Xpander по цене от 2,4 млн рублей

Российские дилеры приступили к продажам новых компактвэнов Mitsubishi Xpander.

Приобрести новинку можно в базовой и внедорожной комплектации. Стоимость новинки составит от 2,1 до 3,95 млн рублей. В свою очередь, модель уже продается в большинстве крупных городов страны. Независимо от выбранной конфигурации, под капотом компактвэна Mitsubishi Xpander установили 1,5-литровый бензиновый двигатель и автоматическую коробку передач. Автомобиль продается исключительно с передним приводом.

Среди новых опций следует выделить датчики дождя, светодиодную оптику, камеру заднего вида, голосового ассистента, подогрев зеркал и кресел. Представленные экземпляры компактвэна производители на заводе в Индонезии.