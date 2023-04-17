 

В РФ начались продажи новых компактвэнов Mitsubishi Xpander по цене от 2,4 млн рублей

17.04.2023, 11:25, Новости дня
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Российские дилеры приступили к продажам новых компактвэнов Mitsubishi Xpander.

Приобрести новинку можно в базовой и внедорожной комплектации.  Стоимость новинки составит от 2,1 до 3,95 млн рублей. В свою очередь, модель уже продается в большинстве крупных городов страны. Независимо от выбранной конфигурации, под капотом компактвэна Mitsubishi Xpander установили 1,5-литровый бензиновый двигатель и автоматическую коробку передач. Автомобиль продается исключительно с передним приводом.

Среди новых опций следует выделить датчики дождя, светодиодную оптику, камеру заднего вида, голосового ассистента, подогрев зеркал и кресел. Представленные экземпляры компактвэна производители на заводе в Индонезии.


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