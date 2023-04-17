Найдена рукопись пророчества Распутина о правителях России
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В архиве Санкт-Петербургской государственной библиотеки найден рукописный текст, принадлежащий перу Григория Распутина.
В нём легендарный старец с помощью метафорических высказываний даёт указания на правителей России в XX и XXI веках.
Для каждого из правителей приведена короткая фраза, метафорически указывающая на его внешность, имя или события, произошедшие в период его правления. Экспертов поразила точность, с которой исполнились предсказания Распутина относительно тех правителей, которые приходили к власти в СССР и России после его смерти в 1916 году. Специалисты библиотеки приводят полный список данных Распутиным описаний и толкование, указывающее на конкретного правителя.
С 1917 года по 2023 год:
«Муж, ставший девой» – имеется в виду Александр Керенский, бежавший в Финляндию в женском платье.
«Сын великой реки» – Владимир Ульянов взял себе псевдоним «Ленин» в честь реки Лена, одной из крупнейших рек на территории Сибири.
«От сохи до царь-пушки» – вернее, до ядерной бомбы, с которой Иосиф Сталин оставил СССР, приняв его с сохой и плугом.
«Заморский вредитель» – указывает на Никиту Хрущёва и его кампанию по популяризации кукурузы. Также хрущ – название майского жука, вредителя сельскохозяйственных культур.
«Брови царя Соломона» – указывает на внешность Леонида Брежнева.
«Лысый палач» – Юрий Андропов был лысым, а также до избрания на высший государственный пост возглавлял КГБ СССР.
«Гонщик с далёкой звезды» – из-за короткого правления Константина Устиновича Черненко этот исторический период носит название «гонки на лафетах». Также «КУ» – универсальное слово в фильме Кин-Дза-Дза, которое используют жители далёкой планеты Плюк, находящейся в антитентуре.
«От метки Иудиной» – речь о родимом пятне на голове Михаила Горбачёва и его роли в развале СССР.
«Синий царь» – вероятно, отсылает к алкоголизму Бориса Ельцина. Также синий цвет противопоставляется красному – цвету коммунизма.
«Политик, лидер и боец» – прямая цитата из песни о Владимире Путине.
«Усмиритель Кавказа» – во время правления Дмитрия Медведева произошла операция по принуждению Грузии к миру.
«Продолжение банкета», – Владимир Путин стал президентом России повторно. Также, возможно, пророчество отсылает к теории иноагента Валерия Соловья о том, что к власти в стране пришёл двойник Путина под условным названием «банкетный».
После того, как пророчества точно исполнились до 2023 года, Распутин приводит сведения о правителях после этой даты. Здесь мы приводим лишь сами цитаты из пророчества, не давая им интерпретаций:
– «Медведь, терзающий Польшу»
– «Бог любит троицу»
– «Воскрешённый сетями»
– «Синяя королева»
– «Лошадь северной столицы»
– «Узник птичьей клетки»
После обозначенных правителей Распутин сообщает, что «на землю сойдёт пламя небесное, расколется твердь, после чего город на семи холмах будет разрушен, и Страшный Судия будет судить народ Свой».
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