Найдена рукопись пророчества Распутина о правителях России

В архиве Санкт-Петербургской государственной библиотеки найден рукописный текст, принадлежащий перу Григория Распутина.

В нём легендарный старец с помощью метафорических высказываний даёт указания на правителей России в XX и XXI веках.

Для каждого из правителей приведена короткая фраза, метафорически указывающая на его внешность, имя или события, произошедшие в период его правления. Экспертов поразила точность, с которой исполнились предсказания Распутина относительно тех правителей, которые приходили к власти в СССР и России после его смерти в 1916 году. Специалисты библиотеки приводят полный список данных Распутиным описаний и толкование, указывающее на конкретного правителя.

С 1917 года по 2023 год:

«Муж, ставший девой» – имеется в виду Александр Керенский, бежавший в Финляндию в женском платье.

«Сын великой реки» – Владимир Ульянов взял себе псевдоним «Ленин» в честь реки Лена, одной из крупнейших рек на территории Сибири.

«От сохи до царь-пушки» – вернее, до ядерной бомбы, с которой Иосиф Сталин оставил СССР, приняв его с сохой и плугом.

«Заморский вредитель» – указывает на Никиту Хрущёва и его кампанию по популяризации кукурузы. Также хрущ – название майского жука, вредителя сельскохозяйственных культур.

«Брови царя Соломона» – указывает на внешность Леонида Брежнева.

«Лысый палач» – Юрий Андропов был лысым, а также до избрания на высший государственный пост возглавлял КГБ СССР.

«Гонщик с далёкой звезды» – из-за короткого правления Константина Устиновича Черненко этот исторический период носит название «гонки на лафетах». Также «КУ» – универсальное слово в фильме Кин-Дза-Дза, которое используют жители далёкой планеты Плюк, находящейся в антитентуре.

«От метки Иудиной» – речь о родимом пятне на голове Михаила Горбачёва и его роли в развале СССР.

«Синий царь» – вероятно, отсылает к алкоголизму Бориса Ельцина. Также синий цвет противопоставляется красному – цвету коммунизма.

«Политик, лидер и боец» – прямая цитата из песни о Владимире Путине.

«Усмиритель Кавказа» – во время правления Дмитрия Медведева произошла операция по принуждению Грузии к миру.

«Продолжение банкета», – Владимир Путин стал президентом России повторно. Также, возможно, пророчество отсылает к теории иноагента Валерия Соловья о том, что к власти в стране пришёл двойник Путина под условным названием «банкетный».

После того, как пророчества точно исполнились до 2023 года, Распутин приводит сведения о правителях после этой даты. Здесь мы приводим лишь сами цитаты из пророчества, не давая им интерпретаций:

– «Медведь, терзающий Польшу»

– «Бог любит троицу»

– «Воскрешённый сетями»

– «Синяя королева»

– «Лошадь северной столицы»

– «Узник птичьей клетки»

После обозначенных правителей Распутин сообщает, что «на землю сойдёт пламя небесное, расколется твердь, после чего город на семи холмах будет разрушен, и Страшный Судия будет судить народ Свой».

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