 

АВТОВАЗ в июне начнет выпуск нового кроссовера LADA X-cross 5 на бывшем заводе Nissan

17.04.2023, 10:12, Новости дня
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Состоялась официальная премьера нового кроссовера LADA X-cross 5.

Как и предполагалось, выпущенный отечественный автомобиль является перелицованной копией модели FAW Bestune T77 китайского производства. Эксперты предположили, что в нынешнем году на рынке будут выпущены до 10 тысяч машин, которые собираются на бывшем заводе японского бренда Nissan. Кроме того, здесь установили 1,5-литровый бензиновый мотор с отдачей 160 л.с. Автомобиль будет продаваться с механической и роботизированной коробкой передач.

Также указано, что в продаже представят три комплектации, которые отличаются мощностью и функционалом. Представители отечественного бренда пока умалчивают остальные подробности о готовящейся новинке кроссовера LADA X-cross 5.


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