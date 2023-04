«Потеряли бдительность» — мир не готов к новому опасному варианту коронавируса

Многие страны мира не смогут успешно противостоять распространению нового штамма коронавируса «артур», потому что свернули меры по борьбе с COVID-19, пишет The Independent. Согласно данным Оксфордского университета, повсеместно сокращаются объёмы тестирований на вирус, вакцинации и отслеживания контактов заболевшего.



AP

Передовицы газет по всему миру посвящены новому варианту коронавируса, из-за которого растёт число заболевших, пишет The Independent. Учёные предупреждают, что вскоре он может стать доминирующим штаммом. Тем временем многие страны сократили объём тестирований, вакцинаций и отслеживания контактов больных, и поэтому в случае новой волны смертельного штамма коронавируса они будут не готовы дать ему отпор.

Как рассказывает издание, вариант «арктур» привёл к резкому росту заразившихся в Индии: в пятницу там выявили 11109 новых больных — рекордный показатель за почти год. На данный момент подвариант «омикрона» с кодовым названием XBB.1.16 обнаружили в 22 странах, включая Великобританию, Сингапур, Австралию и США. Изучающие его специалисты опасаются, что мутации спайкового белка могут сделать его более агрессивным.

Профессор-вирусолог Уорикского университета Лоуренс Янг заявил в интервью британской газете, что распространение нового штамма в Индии означает, что «мы по-прежнему в опасности». По словам эксперта, необходимо внимательно следить за этим вариантом коронавируса, изучать, насколько он заразен, болезнетворен. «Такие вещи указывают на важность геномного наблюдения, однако многие страны, включая нашу, немного потеряли бдительность и не можем с уверенностью сказать, какие варианты нас окружают и какой уровень заражения они вызывают, пока не произойдёт серьёзная вспышка заболеваемости», — посетовал учёный.

После анализа данных Оксфордского университета для проекта «Наш мир в данных» (Our World in Data) в The Independent пришли к выводу, что во многих странах значительно сократили объёмы тестирований, вакцинаций и отслеживания контактов. Согласно последним цифрам, уровень тестирований в мире резко упал: так, если в начале 2022 года в Европе проводили по 613 тестирований в день на 1 тыс. человек населения, то к июлю этот показатель опустился до незначительного уровня. Издание объясняет, что без тестирования научное сообщество имеет ограниченное представление о новом варианте и его передаче. Именно благодаря тестированиям властям удалось узнать о способах распространения вируса и ввести меры для ограничения его распространения — например, изолировании больных и отслеживании их контактов. Тестирования также позволяют проводить более узконаправленные шаги, а не вводить дорогостоящие и массовые карантины.

Ещё одним ключевым инструментом для борьбы с коронавирусом стала вакцинация, напоминает британская газета. Сейчас более 5 миллиардов человек по всему миру получили прививку от COVID-19, однако её эффективность снижается с течением времени. Во многих странах, включая Великобританию, массовую вакцинацию отменили и теперь предлагают бустерную дозу отдельным группам — пожилым и людям с иммунодефицитом. В целом на мировом уровне с лета 2021 года показатель ежедневной вакцинации сократился на целых 99% и теперь составляет около 350 тыс. доз в день. По всему миру закрывается множество центров вакцинации, производство вакцин также резко сокращается. В случае новой волны потребуется время, чтобы всё повернуть вспять.

Наконец, большинство стран в мире больше не отслеживают контакты больных коронавирусом, то есть не смогут точно отследить распространение новой вспышки. В конце 2022 года в Великобритании, Франции и Испании уже не проводилось отслеживание, а в США и Канаде его применяли лишь в ряде случаев. В Великобритании большинство программ по отслеживанию больных COVID-19 прекратили работу весной 2022 года, хотя эксперты предупреждали о возможной поспешности такого шага. Теперь правительству остаётся только надеяться, что «артур» последует примеру новых штаммов и не будет настолько смертельным, как первые варианты в начале пандемии. В противном случае властям придётся ввязаться в беспорядочную борьбу по ограничению его распространения.