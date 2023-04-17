Овсяное печенье с ягодами: рецепт от Юлии Ковальчук
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Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, считают некоторые. Юлия Ковальчук совершенствуется по всем фронтам, но и баловать мужа десертами не забывает. Алексей Чумаков нечасто хвалится кулинарными изысками жены, но мы-то знаем, что уплетает он их с удовольствием.
На днях Юлия Ковальчук решила попробовать новый рецепт и приготовить овсяное печенье с ягодами. Результат получился отменный! Как готовить? Да очень просто!
Ингредиенты:
- Овсяные хлопья — 1 стакан,
- Мука — 2 столовых ложки,
- Сахар — 2 столовых ложки,
- Соль — 1 щепотка,
- Подсолнечное масло — 2 столовых ложки,
- Сметана — 2 столовых ложки,
- Разрыхлитель — 1 столовая ложка,
- Корица — по вкусу,
- Ванилин — по вкусу,
- Клубника — полстакана,
- Голубика — полстакана.
Способ приготовления
Овсянку, муку, сахар, соль, разрыхлитель Юлия Ковальчук смешала в миске. Затем высыпала туда корицу и ванилин. Клубнику и голубику нарезала на мелкие кусочки и добавила в сухую смесь.
Далее, согласно рецепту, перемешала, влила в миску сметану и подсолнечное масло. Из теста звезда сформировала маленькие шарики и выложила их на противень с пекарской бумагой. 180 градусов на 30-40 минут и все!
Юлия Ковальчук довольна на все 100. “А получилось-то очень вкусненько”, — похвасталась певица.
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