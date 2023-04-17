Мнение: Китаец опять отыгрался!

Что касается матча на первенство мира по шахматам – я уже, пожалуй, на грани того, чтобы отозвать свою оценку про “матч серый и блеклый”. Может быть, по шахматному содержанию он в самом деле пока не на высоте – но по “веселью” (как это называют шахматисты) этот матч пока что ставит рекорды! Где ж это видано: на сегодня в матче Янчика и Динчика сыграно результативных партий почти столько, сколько в трех предыдущих таких матчах (если не брать тай-брейки). В приснопамятном матче Каруана-Карлсен 2018 года игроки играли по классическому контролю 12 партий, и все 12 (!!) завершили вничью! После того матча с новой силой заговорили о “ничейной смерти” шахмат.

А предыдущий к Каруане, матч с Карякиным? Те же 12 партий – и счет по результативным партиям всего-навсего 1:1. То есть просто обменялись победами, и 10 ничьих. Тоска…

Разве что в последнем матче Карлсена с Янчиком было повеселее – как я уже упоминал, там 4 результативные встречи, все, правда – победы норвежца, то есть игра шла, что называется, “в одну калитку”. Тоже не очень-то интересно, честно говоря.

И вот – пожалте: в матче, проходящем в Астане, сыграно пока всего 6 партий, а счет – 2:2 по результативным, то есть – всего 2 ничьи из 6. Это круто. То есть и партии с результатом, и интрига не угасает, а только разгорается: стоит Непомнящему победить, как сразу же, буквально в следующей партии, хрупкий Дин поднимается с ковра и наносит ответный удар. Что ж, это дело я люблю. Пока что оба играют выше ожиданий: нашего часто обвиняли, что после единственного поражения он обычно расклеивается – но нет, он проиграл 4ю партию и тут же сильно провел пятую. А про китайца думали, что он вообще “тут случайно” – а он, как видим, вполне себе устойчив и сопротивляется будь здоров.

Что ж, будем наблюдать! Вечер явно перестаёт быть томным.

UPD. Весь шахматный мир восхищается. Вот, умилительное с сайта Чесспро от бывалого шахматного комментатора: “Но какая результативность! Это просто мордобой какой-то, почти как у Стейница с Чигориным!”

UPD2. Да, а финальный матец (Непо сдался и не дал Лиженю показать его на доске) был по рисунку вполне себе задачный. Эх, лепота-то какая!