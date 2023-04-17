Мнение: Таймкоды Большого Стрима (прошлая пятница)
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ТАЙМКОДЫ
1:00 В чем сходство ковида и СВО
9:30 Как стать «лишенцем»
11:30 Портал в АД – создаваемый в России СУПЕРРЕЕСТР
17:20 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Как заказать книгу
18:30 Как повлияют «электронные повестки» на волну эмиграции. «Надо пугнуть! И пугнули» (с)
24:40 Диалектика – патриоты и либералы: как тех и других постоянно «кидает» Путин. Кошка и огурцы
33:45 Кого считают «начальством» патриоты, а кого – «либералы»
34:35 Герман Садулаев и главные признаки верноподданного по «1984» Оруэлла
41:30 Почему Запад стал неохотно открываться релокантам. Что нужно в мире русскому человеку
44:50 Трагедии евреев, пытавшихся убежать из гитлеровской Германии. Черные страницы в истории западных стран
50:30 Каково бежать в Грузию
51:30 Индивидуализм на Западе и коллективизм в России; где правда и где ложь. За что русские ненавидят коллектив
1:04:05 Пригожин как единственный публичный политик в РФ
1:09:50 Про Беглейту и других галковскоманов
1:11:25 Возможно ли слияние Украины и Польши
1:15:25 Согласятся ли поляки поглощать Украину. Непростое отношение Польши к чистоте крови
1:21:45 «Акела боится промахнуться». Зачем в Кремле мечтают затянуть всё по максимуму
1:26:00 Почему «перевод в цифру» всего что только можно не приводит к обещанному счастью. Двухтактное технарское мышление
1:33:50 Почему «цифровой концлагерь» – не навсегда
1:35:10 Что Макрон делал в Китае. Мечты Макрона на фоне краха Германии
1:38:00 Байка про дойчмарки, дефолт 1998 года и «Российский кредит»
1:47:20 В чем разница Европы и России
1:47:55 Про Соловья и болезнь Путина
1:59:23 Про Багирова и его конфликт с Кашиным
2:03:17 Про обстоятельства смерти и равнодушие журналистов
2:06:44 Был ли неправ Багиров, когда критиковал русский народ?
2:08:31 Про Евгения Гильбо
2:09:47 Сталину, Мао и Киму не нужен был интернет для поражения граждан в правах. Что нового в происходящем?
2:15:30 Багиров кололся
2:16:00 Отсутствие протестов в России. Когда возникает сочувстве к погибшим военным?
2:25:55 Про “Главное сменить власть”
2:26:45 Про женские шахматы и трансов
2:31:52 Суперпрямые (Superstraight)
2:33:30 ЧВК Рёдан: демонстрация сил спецслужб?
2:37:07 Снова про суперпрямых
2:37:56 Про российский VPN
2:38:55 Почему иммигранты поддерживают диктаторов на роидне
2:43:58 Больше всего слушают первый час стрима
2:45:05 В Германии заглушили последние АЭС. Зелёные – не совсем Германия
2:49:50 Шкурный интерес американцев: урана на всех не хватит
2:53:30 Откуда такой интерес в чате к Германии
2:54:00 Про веру во всё
2:55:09 Про бойкот ковидного безумия
2:56:43 Откуда такой интерес в чате к Германии
2:58:46 Что, если Госреестр украдут?
3:05:52 Чем пугают народ – и с какого времени?
3:07:55 Умственная работа хуже физической?
3:14:18 Где Дудь? Про интервью с Кучерой
3:17:50 Почему принимают беженцев из бедных стран, но не из России?
3:18:50 “Дайте мне Париж! Зачем мне ваш Бердянск?”
3:20:12 Море и мавзолей: живёшь рядом, но не ходишь
3:21:14 Про Машу Певчих и Машу Гайдар (вопрос от угадайте кого)
3:23:40 Почему начальника ругают за глаза
3:24:40 Мировое правительство двигает повесточку в России
3:26:32 Версия страшнее, чем мировое правительство
3:30:00 Про здоровье Крылова и “нацистскую диету”
3:33:58 “Да нечего жалеть наёмников!”
3:35:20 Печальное следствие для Пригожина
3:37:35 Волна озверелости прививочников конца 21-го года. Перестали прививать – ничего не произошло
3:43:40 Гиркин – новый Жирик?
3:45:35 Впечатление от Жириновского не на публике
3:47:18 Клуб Гиркина = ЛДПР?
3:48:45 Смерти футболистов и молчание про прививки
3:52:00 Вкратце про визит Макрона в Китай
КОНЕЦ
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Источник: Размышления вольного социолога
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