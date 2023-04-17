Мнение: Таймкоды Большого Стрима (прошлая пятница)

ТАЙМКОДЫ

1:00 В чем сходство ковида и СВО

9:30 Как стать «лишенцем»

11:30 Портал в АД – создаваемый в России СУПЕРРЕЕСТР

17:20 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Как заказать книгу

18:30 Как повлияют «электронные повестки» на волну эмиграции. «Надо пугнуть! И пугнули» (с)

24:40 Диалектика – патриоты и либералы: как тех и других постоянно «кидает» Путин. Кошка и огурцы

33:45 Кого считают «начальством» патриоты, а кого – «либералы»

34:35 Герман Садулаев и главные признаки верноподданного по «1984» Оруэлла

41:30 Почему Запад стал неохотно открываться релокантам. Что нужно в мире русскому человеку

44:50 Трагедии евреев, пытавшихся убежать из гитлеровской Германии. Черные страницы в истории западных стран

50:30 Каково бежать в Грузию

51:30 Индивидуализм на Западе и коллективизм в России; где правда и где ложь. За что русские ненавидят коллектив

1:04:05 Пригожин как единственный публичный политик в РФ

1:09:50 Про Беглейту и других галковскоманов

1:11:25 Возможно ли слияние Украины и Польши

1:15:25 Согласятся ли поляки поглощать Украину. Непростое отношение Польши к чистоте крови

1:21:45 «Акела боится промахнуться». Зачем в Кремле мечтают затянуть всё по максимуму

1:26:00 Почему «перевод в цифру» всего что только можно не приводит к обещанному счастью. Двухтактное технарское мышление

1:33:50 Почему «цифровой концлагерь» – не навсегда

1:35:10 Что Макрон делал в Китае. Мечты Макрона на фоне краха Германии

1:38:00 Байка про дойчмарки, дефолт 1998 года и «Российский кредит»

1:47:20 В чем разница Европы и России

1:47:55 Про Соловья и болезнь Путина

1:59:23 Про Багирова и его конфликт с Кашиным

2:03:17 Про обстоятельства смерти и равнодушие журналистов

2:06:44 Был ли неправ Багиров, когда критиковал русский народ?

2:08:31 Про Евгения Гильбо

2:09:47 Сталину, Мао и Киму не нужен был интернет для поражения граждан в правах. Что нового в происходящем?

2:15:30 Багиров кололся

2:16:00 Отсутствие протестов в России. Когда возникает сочувстве к погибшим военным?

2:25:55 Про “Главное сменить власть”

2:26:45 Про женские шахматы и трансов

2:31:52 Суперпрямые (Superstraight)

2:33:30 ЧВК Рёдан: демонстрация сил спецслужб?

2:37:07 Снова про суперпрямых

2:37:56 Про российский VPN

2:38:55 Почему иммигранты поддерживают диктаторов на роидне

2:43:58 Больше всего слушают первый час стрима

2:45:05 В Германии заглушили последние АЭС. Зелёные – не совсем Германия

2:49:50 Шкурный интерес американцев: урана на всех не хватит

2:53:30 Откуда такой интерес в чате к Германии

2:54:00 Про веру во всё

2:55:09 Про бойкот ковидного безумия

2:56:43 Откуда такой интерес в чате к Германии

2:58:46 Что, если Госреестр украдут?

3:05:52 Чем пугают народ – и с какого времени?

3:07:55 Умственная работа хуже физической?

3:14:18 Где Дудь? Про интервью с Кучерой

3:17:50 Почему принимают беженцев из бедных стран, но не из России?

3:18:50 “Дайте мне Париж! Зачем мне ваш Бердянск?”

3:20:12 Море и мавзолей: живёшь рядом, но не ходишь

3:21:14 Про Машу Певчих и Машу Гайдар (вопрос от угадайте кого)

3:23:40 Почему начальника ругают за глаза

3:24:40 Мировое правительство двигает повесточку в России

3:26:32 Версия страшнее, чем мировое правительство

3:30:00 Про здоровье Крылова и “нацистскую диету”

3:33:58 “Да нечего жалеть наёмников!”

3:35:20 Печальное следствие для Пригожина

3:37:35 Волна озверелости прививочников конца 21-го года. Перестали прививать – ничего не произошло

3:43:40 Гиркин – новый Жирик?

3:45:35 Впечатление от Жириновского не на публике

3:47:18 Клуб Гиркина = ЛДПР?

3:48:45 Смерти футболистов и молчание про прививки

3:52:00 Вкратце про визит Макрона в Китай

КОНЕЦ

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