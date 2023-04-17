BFM TV – референдум, роспуск парламента или отставка — Марин Ле Пен назвала три пути выхода из кризиса для Макрона

Лидер Национального объединения Марин Ле Пен заявила, что у президента Франции Эммануэля Макрона есть три способа преодолеть назревший социально-политический кризис: референдум по пенсионной реформе, роспуск Национального собрания или собственная отставка. В то же время глава ультраправых отметила, что ускоренное принятие реформы означает, что глава государства по-прежнему склонен к провокациям, однако привычные методы переключения внимания французов «больше не сработают», пишет BFM TV.



AP

Председатель парламентской фракции Национального объединения Марин Ле Пен предположила, что у президента Эммануэля Макрона для выхода из социально-политического кризиса есть три варианта: референдум по пенсионной реформе, роспуск Национального собрания и отставка, пишет BFM TV. В воскресенье лидер ультраправых стала гостьей телепрограммы «Большое жюри» совместного производства RTL-Le Figaro-LCI.

«Совершенно несвойственная (Эммануэлю Макрону) и довольно ребяческая стремительность в принятии пенсионной реформы показывает, что он по-прежнему настроен идти на провокации», — рассудила Ле Пен. Она объяснила, что её бывший соперник на выборах «получает странное удовольствие от столкновения одних французов с другими, от жестокого обращения с ними», тогда как государством нельзя управлять, не считаясь с мнением его жителей.

Лидер Нацобъединения отмечает, что во Франции «премьер-министр уничтожена, правительство дискредитировано, против президента проводятся массовые и даже жестокие протесты, а Национальное собрание проявляет непокорство». В таких условиях конституция подсказывает Макрону «три решения для выхода из конфликта», который сам он и создал: «референдум… роспуск Национального собрания и отставка президента Республики». По мнению Марин Ле Пен, вывести страну из сложившейся ситуации может только Макрон.

Как напоминает BMF TV, в понедельник вечером Эммануэль Макрон выступит перед французами. При этом глава Нацобъединения выразила сомнение в том, что президент на этот раз не будет говорить: «Подумаем о другом, пораздумываем над другими реформами», потому что «это больше не сработает».