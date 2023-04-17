Татьяна Буланова носит туфли Золушки. Секреты коллекции певицы

На днях Татьяне Булановой удалось удивить своих поклонников. У певицы есть одна настоящая любовь, а именно к обуви. В доме Булановой находится больше тысячи пар. Все их Татьяна аккуратно сложила в отдельной комнате и очень бережно хранит.

Огромная коллекция

Обувь артистка коллекционирует уже больше двадцати лет. Предпочтение женщина отдает классическим моделям, которые всегда актуальны и могут быть использованы ею на любом концерте. В коллекции есть пары, надевавшиеся всего один-два раза или вообще новые. Буланова хранит их чисто из-за красивого внешнего вида.

Первые туфли

Их Татьяна приобрела в далеком 1991 году. Это были лакированные черные лодочки. Выглядела обувь очень стильно и подходила почти под все имеющиеся у артистки наряды. Поэтому выступала в них Буланова довольно долго. Пара жива до сих пор и хранится у женщины в гардеробе. Выбросить туфли, с которых и началась ее обширная коллекция, Татьяна просто не смогла.

Самая дорогая обувь

Дом ленинградской торговли сделал на заказ для Булановой туфли Золушки, или «хрустальные башмачки». Певица долго обсуждала с мастерами детали, и в итоге вышли шикарные сценические туфли, придающие индивидуальный стиль. Они очень эффектно сверкают и переливаются. Татьяна не стала озвучивать цену обуви, но отметила, что цифра была с большим количеством нулей. В коллекции женщины есть несколько эксклюзивных пар в единичном экземпляре. Одну из них также делала на заказ дизайнер Алиса Толкачева.

Другие туфли со стразами

Их Буланова надевает исключительно на сцену. Артистка не понимает, как туфли со стразами можно носить на улице. Это будет слишком вульгарно! А вот на выступлении они отлично вписываются в общую атмосферу и являются частью шоу. У Татьяны есть несколько моделей с черными, золотыми и серебряными стразами. Какую-то часть из них певица заказала у мастеров, а что-то наклеила самостоятельно. Это дешевле и не так уж сложно.

Испорченные экспонаты

В далеком 1997 году на одной паре обуви у Татьяны сломался пополам каблук прямо на концерте. Но отчасти в этом есть и вина Булановой: шелковые туфли со стразами были очень удобными, и она надевала их на каждое выступление. Теперь они лежат в самом углу гардероба.

Влияние коллекции на настроение

Когда певице грустно, она ведет себя как одна из героинь картины «Секс в большом городе». Татьяна приходит в гардеробную комнату, раскрывает коробки, раскладывает вокруг туфли и может рассматривать их часами. Это помогает Булановой поднять настроение.