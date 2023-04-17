Мнение: Новый протокол?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Президент России Владимир Путин, оказывается, посетил пасхальное богослужении в храме Христа Спасителя. Не один. А с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Почему на богослужении не было премьер-министра?
Как это происходило в те времена, когда правительство возглавлял Дмитрий Медведев.
Или по новому кремлевскому протоколу премьеру можно не ходить в церковь?
Фотографии отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет