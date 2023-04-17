 

Мнение: Новый протокол?

17.04.2023, 3:15, Разное
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Президент России Владимир Путин, оказывается, посетил пасхальное богослужении в храме Христа Спасителя. Не один. А с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Почему на богослужении не было премьер-министра?

Как это происходило в те времена, когда правительство возглавлял Дмитрий Медведев.

Или по новому кремлевскому протоколу премьеру можно не ходить в церковь?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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