От модной оплошности к любимой обуви звезд: как носить носки с сандалиями, чтобы выглядеть стильно, а не нелепо

Когда-то считалось, что носки с сандалиями – недопустимое сочетание. Однако сейчас такая комбинация вошла в моду и стала одним из трендов 2023 года. Такие знаменитости, как Хейли Бибер, Канье Уэст и Белла Хадид, щеголяют в шлепанцах с носками. А ведь этим звездам нельзя отказать в хорошем вкусе и чувстве стиля. Весь секрет заключается в правильном подборе обуви и носочных изделий. В статье мы расскажем, как носить носки с сандалиями, чтобы выглядеть стильно, а не нелепо.

Наденьте ажурные носки

Попробуйте надеть под сандалии ажурные носочки в сеточку. Они выглядят очень мило и подчеркивают обувь. Эта деталь поможет вам создать современный и элегантный образ.

Дополнительным преимуществом носков в сетку является то, что они позволяют коже дышать. Если вы хотите создать нарядный образ, то выбирайте модели с оборкой, бантами или мелкими стразами.

Задумайтесь о своем комфорте

Носки с сандалиями часто носят для удобства. Это необходимо во время долгих прогулок и путешествий. Носки уменьшают скольжение ступней при ходьбе и исключают трение ремешков о кожу.

Дополните сандалии толстыми носками, фланелевой рубашкой, шортами-карго и вместительный сумкой. У вас получится трендовый образ, который подойдет как для пикника в лесу, так и для туристических походов.

Подчеркните контраст

Если вам нравится контраст, то сочетайте белые носки с черными сандалиями. Такая комбинация всегда смотрится выигрышно и эффектно. Следите за тем, чтобы ваши носки всегда оставались белоснежными, иначе они будут выглядеть неряшливо.

Вы также можете сделать основной акцент на черной цветовой гамме. Для свежести и легкости добавьте в свой образ одежду белых и бежевых оттенков, а сандалии и носки оставьте черными. У вас получится роскошный ансамбль.

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Впишите носки и сандалии в свой стиль

Слепое следование тенденциям – верный способ стать жертвой моды. Поэтому важно убедиться, что носки и сандалии соответствуют вашему стилю.

Цвет носков не должен быть слишком броским. Иначе они будут отвлекать внимание от сандалий. Лучше всего подбирать их под тон топа. Оттенок носков не должен совпадать с цветом брюк или сандалий.

Исключением являются те случаи, когда узор на белых носках совпадает по цвету с сандалиями. Такое сочетание оттенков вполне допустимо.

Если вы хотите создать нежный и женственный образ, то выбирайте носки в цветочек, украшенные оборками. Если же вы больше склоняетесь к готическому стилю, то отдавайте предпочтение высоким гольфам в полоску.

Для делового стиля

Вы можете надевать носки с сандалиями на работу, если это допускает ваш офисный дресс-код. Для создания делового образа подойдут строгие черные шорты длиной до колен с носками и сандалиями такого же цвета.

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Вы можете дополнить свой образ темной футболкой и блейзером оверсайз. Если в вашем офисе руководство неодобрительно относится к отсутствию рубашки, то выбирайте оксфордскую рубашку.

Вы всегда можете снять носки

Образ, в котором сочетаются сандалии и носки, выглядит достаточно смело. Он подойдет для уверенных людей, которые не стесняются выглядеть оригинально и необычно.

Помните, что вы должны чувствовать себя комфортно в этом образе. Если вы стесняетесь и испытываете неуверенность, то носки с сандалиями будут выглядеть нелепо, даже если вы тщательно продумали их сочетание и цветовую гамму.

Поэтому если вы вдруг почувствовали себя неловко в такой одежде, то просто снимите носки и останьтесь в сандалиях на босу ногу. Помните, что вы это можете сделать в любой момент.

Заключение

Носки с сандалиями давно уже не считаются ошибкой стиля. Такая комбинация поможет вам создавать разные модные образы. Кроме этого носки делают ношение обуви более удобным и комфортным.