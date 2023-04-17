Мнение: Стерилизация, как и было сказано

Илон Маск – наш!

Примерно два года назад, за год до того, как РФ покатилась в бездну, я написал несколько постов о трагической истории канадского жителя Роба Хугланда, дочь которого в 14 лет типа «решила» переделаться в мальчика, и это ее желание с энтузиазмом подхватили все окружающие ее социальные институты Канады – школа, врачи из клиник, полиция и даже Верховный Суд. Несчастный отец всячески пытался остановить стерилизацию собственного ребенка (черт его знает, может быть, он хотел внуков), но в итоге добился лишь того, что суд (!) не просто официально запретил ему обращаться к собственному ребенку в женском роде, но и в конечном счете засадил его в тюрьму на 5 лет «за неуважение к суду».

Я писал: «…жил да был один папа в Британской Колумбии (это одна из канадских провинций), которого 14-летняя дочь в один не очень прекрасный для него день огорошила сообщением, что она хочет стать трансгендером (в принципе, дело модное, удивляться нечему). Дочурка, в общем, объявила, что хочет стать сынишкой – и уже заручилась согласием врачей (!), поэтому в ближайшее время намерена начать гормональную терапию. А гормональная терапия в данном случае – это лошадиные дозы прежде всего тестостерона – чтоб у дочери начали расти усы и борода, крепнуть мышцы – ну а там добрые айболиты обещают уже все лишние отверстия зашить, а пришить, наоборот, половой член – чтобы уж совсем от мальчиков не отличаться и преодолеть, таким образом, отмеченную еще доктором Фрейдом “зависть к пенису”, которой, по тому же Фрейду, будто бы страдают все женщины (все не все, но вот дочка Роберта Хугланда определенно страдала).

Дальше несчастный папаша бросился останавливать ребенка от опрометчивого шага, настаивая, чтобы она хотя бы постаралась дожить в “прежнем теле” до совершеннолетия – но не тут-то было: против отсталого отца тесными рядами сплотилось всё ГОСУДАРСТВО Канада, начиная со школы, где дочь/сын училось, до Верховного суда. Собственно, меня больше всего потрясла одна деталь: суд не только постановил накачивать ребенка гормонами “по его желанию” до победного конца (в буквальном смысле), но и запретил отцу… обращаться к плоду своей греховной страсти в женском роде!» и т.д.

https://sapojnik.livejournal.com/3470688.html

К посту было почти 700 комментариев, все представители «прогрессивной общественности» приняли пост чрезвычайно злобно. Меня прямо не уличали в так называемой «трансфобии» (в России это обвинение никому не понятно и не может быть популярным), но обвиняли в «неуважении к свободе» (!) и нелюбви к детям (!!). Основная мысль моих оппонентов – что «ребенок это не тварь дрожащая, он право имеет», и что если дитё решило себя искалечить – никакой родитель не должен и в мыслях иметь как-то этому помешать, а доброе государство, конечно же, должно обеспечить ампутацию ненужных ребенку органов и функций так быстро, как это только возможно.

Я уж спорил как мог. Указал даже, что в той же Канаде подросток вплоть до 21 года (!) жизни не имеет права сам покупать себе алкоголь (хотя вред от алкоголя имеет вероятностный характер); как же при этом он может обрекать себя на бесплодие и другие НЕОБРАТИМЫЕ изменения в организме прямо с 14 лет?! (хотя называть «подростком» человека в возрасте 20 лет как-то странно; тем не менее в большинстве англоязычных стран, включая США, государство заботливо оберегает 20-летних от решения выпить спиртного).

Но нет, не помогали даже такие, бронебойные, казалось бы, аргументы. Ненависть «прогрессивной общественности» к людям, «стоящим на пути прогресса», воистину безгранична и не поддается логике. При том, что логика агрессивной пропаганды и поощрения «гендерных переходов» в школах по всему западному миру достаточно очевидна, и к «свободе выбора» она не имеет отношения вовсе; зато она явно имеет отношение к ограничению репродуктивной функции населения, поскольку чем больше трансгендеров – тем меньше мужчин и женщин, способных иметь потомство. Страх перед «мальтузианской ловушкой» (когда рост населения сжирает все бонусы от роста производительности труда) на Западе стал определяющим с 70-х годов прошлого века.

Но с нынешнего года в стене «прогрессоров» обнаружилась брешь. Сначала сенсация случилась в штате Флорида: там губернатор Десантис попросту запретил процедуры по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних. А потом случилось и вовсе ужасное, с точки зрения трансгендерного лобби: Илон Маск в принадлежащем ему Твиттере выступил с предложением, цитирую:

«ввести пожизненное наказание за смену пола несовершеннолетним детям. Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как он стал взрослым и может самостоятельно дать согласие, должен отправиться в тюрьму до конца жизни».

https://www.gazeta.ru/social/2023/04/14/16558741.shtml

Круто! Неужели несчастный Роб Хугланд будет отомщен, и все, кто приложил руку к стерилизации его дочки, отправятся в тюрьму на пожизненное? Директор школы, так называемые «врачи», коловшие дочери гормональные препараты в лошадиных дозах, «хирурги», резавшие ей грудь, и все прочие участники ритуала?

Увы. Если это случится, то до этого, без сомнения, еще очень далеко.

Скорее я бы предположил, что сам Маск как-то всё больше «заступает за флажки» и прямо как экстремал какой – постоянно дергает тигра за усы. Очень безбашенно себя ведет. Мало того, что он взял да опубликовал абсолютно шокирующие внутренние документы Твиттера времен «выборов» в США 2020 года – когда он доказал и показал, что ФБР (!) попросту вместе с сотрудниками Твиттера вручную предпринимали все усилия по блокаде и нераспространению любой информации, дискредитирующей Байдена, его сына и Демпартию США, в канун голосования. В принципе, информация Маска как минимум имела признаки сообщения о состоявшемся государственном перевороте – но эту «шалость» в Америке проглотили и сделали вид, что ничего не было.

Но Маск не унимается, и вот – новый его удар по «скрепам». На святое покусился – на трансгендеров! Как бы не разбился он невзначай, типа на его личном самолете пилот педали перепутал– как давеча один в США производитель оружия. Тревожно за Маска.

Я же пока лишь отмечу, что всё, о чем пишет маргинальный блог Сапожника, рано или поздно становится мейнстримом. Не потому, что он такой умный, а потому, что на стороне Правды, Добра и Справедливости.