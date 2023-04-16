 

SwebbTV – стадное поведение — шведы не осознают долгосрочных последствий от вступления в НАТО

16.04.2023, 23:45, Новости дня
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Шведы не осознают последствий присоединения их страны к НАТО в долгосрочной перспективе, потому что им об этом не говорят. Об этом сказала журналист и бывшая ведущая шведского государственного телеканала SVT Крис Форсне в интервью порталу SwebbTV. По её словам, власти скандинавского государства отнеслись к вопросу вступления в военный блок «крайне безответственно», поскольку без проведения должного общественного обсуждения Швеция спешно утратила свой двухсотлетний нейтралитет, которым гордилась многие годы.


AP

Журналист и бывшая ведущая шведского государственного телеканала SVT Крис Форсне в интервью порталу SwebbTV описала «пугающую» картину со свободой слова в нынешней Швеции. В частности, гость редакции рассказала о том, как ей пришлось уволиться из-за её точки зрения о конфликте на Украине, которую она высказала в соцсетях. Взгляды Форсне не совпали с мнением руководства, что стоило ей должности. Происходящее ассоциируется у журналиста с культурой отмены и формой маккартизма.

Форсне убеждена, что в проводимых в Швеции «так называемых» дебатах по Украине доминирует «очень воинственная группа», а отношение к вопросу о вступлении страны в НАТО было «крайне безответственным».

По словам журналиста, она всегда гордилась тем, что её страна сохраняет нейтралитет, и другие страны относились к статусу Швеции с уважением, будь то политики или предприниматели.

Скандинавское государство было своего рода образцом для подражания, однако в разгар вооружённого конфликта на Украине правящая партия социал-демократов резко решила спешно избавиться от двухсотлетней политики безопасности страны, причём без возможности подробного всеобщего внутреннего обсуждения. Шведы не осознают последствий присоединения к НАТО в долгосрочной перспективе, поскольку им об этом не говорят, поясняет Форсне в передаче SwebbTV.

Форсне напоминает, что в конфликте на Украине опосредованное участие принимают США и НАТО, которые играют в нём основную роль. По мнению журналиста, это должно учитываться, когда сейчас речь идёт о вступлении в Североатлантический блок.

Однако шведское общество характеризуется болезненным «стадным поведением», когда люди слепо следуют одному устоявшемуся мнению за другим, поскольку шведы боятся конфликтов и ими правят эмоции, а не разум, объяснила Крис Форсне.


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