Диета с прерывистым голоданием может снизить риск развития диабета второго типа

Согласно исследованиям, растительная диета, рассчитанная на прием пищи в первой половине дня, уменьшает вероятность возникновения диабета 2-го типа.

Австралийские ученые провели сравнение двух разных диет: кратковременную с прерывистым голоданием и питание с пониженным содержанием калорий. Цель ученых – выяснить, какая из них лучше подходит для людей, имеющих склонность к развитию сахарного диабета 2-го типа.

Результаты исследования

При соблюдении диеты с прерывистым голоданием, которая ограничена по времени, может уменьшиться вероятность развития диабета 2-го типа.

Люди, соблюдавшие голодную диету 3 дня в неделю и питавшиеся в эти дни только с 8 до 12 часов, имели большую толерантность к сахару спустя полгода, чем те участники исследования, которые придерживались каждый день низкокалорийного питания.

Люди, которые придерживались диеты с прерывистым голоданием, были также более чувствительны к инсулину, у них заметнее снизился уровень липидов в крови, по сравнению с теми, кто соблюдал низкокалорийную диету.

Диабет второго типа возникает, если нарушаются механизмы взаимодействия клеток организма с инсулином, в итоге этот гормон не в состоянии поддерживать в крови нормальный уровень глюкозы.

Ученые также выяснили, что почти в 60 процентах случаев возникновение диабета 2-го типа можно заметно отсрочить или вовсе предотвратить, если изменить питание и образ жизни.

Участники, независимо от того, какую диету они соблюдали, примерно одинаково потеряли в весе.

Это первое исследование, которое позволяет оценить, как в организме перерабатывается и используется глюкоза после еды, что позволяет точнее просчитать вероятность появления диабета, чем тест, проведенный натощак.

Результаты этого исследования – еще одно доказательство того, что время приема пищи и прерывистое голодание увеличивают пользу для здоровья от питания с ограничением калорий, вне зависимости от снижения веса.

Исследования в дальнейшем будут продолжаться, чтобы выяснить, есть ли такой же эффект при более длинном временном промежутке приема пищи.