 

Мнение: К вопросу о ЗОЖ

16.04.2023, 22:39, Разное
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Роман Костомаров

То, что выше – фотография из Инстаграма фигуриста Костомарова, снятая незадолго до того, как он “внезапно заболел пневмонией”. Не правда ли, впечатляет? Всем бы так выглядеть в 45 лет!

И тем не менее – на сегодня у этого же человека врачи удалили обе стопы ног, все пальцы на левой руке, возможно, вырезали глаз (собирались удалять оба, я не понял, удалось ли их в итоге “спасти”). Всё из-за того, что фигурист зимой простудился, а потом вроде как подхватил эту самую “пневмонию”, из-за которой чуть ли не два месяца пролежал в коме в некой супердорогой больнице Москвы для знаменитостей (в которой, собственно, врачи и допустили у него отмирание конечностей).

Ну и, спрашивается – надо ли вести этот ваш ЗОЖ, если он до такой степени НЕ помогает?!!

Источник: Размышления вольного социолога


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