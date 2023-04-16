 

Spiegel – «существует в основном на бумаге» — состояние резерва бундесвера сочли в Германии запущенным

16.04.2023, 22:25, Новости дня
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По данным Союза резервистов ФРГ, резерв бундесвера в настоящее время находится в запущенном состоянии, пишет Der Spiegel. По словам главы союза Патрика Зенсбурга, это подразделение «до сих пор существует в основном на бумаге». Зенсбург убеждён: в нынешнем виде резерв не может служить средством эффективного сдерживания прежде всего в отношении России.


AP

Союз резервистов ФРГ считает, что резерв бундесвера в настоящее время находится в запущенном состоянии. «Это подразделение до сих пор существует в основном на бумаге», — заявил глава союза Патрик Зенсбург в пятницу, пишет Der Spiegel.

«Функционирующий резерв является частью эффективного сдерживания, в настоящее время прежде всего в отношении России. Однако в нынешнем виде резерв не может позволить себе всего этого», — подчеркнул Зенсбург.

В этой связи глава союза призвал к «всесторонней реорганизации» и улучшению оснащения резервистов. Для повышения эффективности Зенсбург порекомендовал придать службе в подразделении обязательный характер: «Пока резервисты могут сами решать, принимать ли им участие в военных сборах или нет. На мой взгляд, они должны проходить подготовку не менее 14 дней каждые два года. На это время резервисты также должны быть освобождены работодателем», — отметил глава союза.

В феврале руководство Свободной демократической партии Германии выдвинуло идею усиления резерва бундесвера в качестве альтернативы возврату к всеобщей воинской обязанности. Резервисты могли бы стать более сильным компонентом современной и боеспособной немецкой армии, утверждалось в проекте резолюции, подготовленной для обсуждения в президиуме партии.

Союз резервистов ФРГ насчитывает более 115 тыс. участников. Это одна из самых важных организаций, представляющих интересы действующих и бывших немецких военнослужащих. С конца 2019 года союз возглавляет экс-депутат бундестага от ХДС Патрик Зенсбург.


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