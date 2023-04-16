Сочные краски в мире красоты: 5 модных оттенков губной помады на лето 2023 (видео-бонус)

Лето является сезоном ярких и красивых красок в сфере моды и красоты. Одной из важнейших частей макияжа является губная помада. Она помогает придать совершенно любому образу стиль и индивидуальность.

Вот некоторые модные оттенки губной помады на лето, которые будут пользоваться огромной популярностью летом в 2023 году.

Коралловый

Это достаточно яркий и свежий оттенок, который просто идеально подходит для теплого летнего сезона. Коралловый цвет может иметь как мягкие розовые, так и насыщенные оранжевые тона и будет просто фантастически смотреться на губах.

Такая помада идеально сочетается вместе с белыми или же любыми светлыми нарядами. Кроме того, это помогает добавить больше жизни и энергии создаваемому образу.

Ягодный

Ягодный оттенок помады просто идеально подходит для создания женственного и романтичного образа.

Этот цвет имеет нежные розовые и довольно насыщенные фиолетовые тона, которые просто превосходно сочетаются вместе с летними нарядами. Ягодный оттенок позволяет создавать самые различные варианты макияжа.

Апельсиновый

Это оттенок, который может показаться достаточно смелым и ярким. Однако, это просто восхитительный летний цвет, который в этом году будет пользоваться огромной популярностью.

Оттенок апельсина прекрасно сочетается с загаром и помогает добавить образу теплоту и немного солнечного света в создаваемый образ.

Этот оттенок помады просто превосходно подходит для создания довольно неформального и при этом яркого макияжа.

Нюдовый

Это классический оттенок, который никогда не выходит из моды и всегда остается актуальным.

Нюдовый цвет хорошо подходит для совершенно любого времени года, в том числе и для летнего сезона. С помощью нюдового оттенка можно легко создать нежный и максимально естественный образ.

Розовый

Это достаточно нежный, милый и романтичный оттенок. Розовый цвет хорошо подходит для совершенно любого времени года. Однако особенно хорошо он смотрится на летнем солнце.

Розовая помада может быть как достаточно яркого и насыщенного оттенка, так и быть более нежной, пастельного тона. Это позволяет создавать самые различные образы.

В 2023 году розовый цвет является самым настоящим трендом, который обязательно нужно включить в свой образ, чтобы выглядеть просто фантастически, стильно и ярко.

С помощью таких оттенков помады можно значительно разнообразить свой образ и сделать его более ярким, стильным и притягательным.

Вот бонусное видео, из которого можно узнать то, как правильно красить губы.