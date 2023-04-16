Какие модные брюки весны помогут выглядеть стройнее: актуальные модели-помощники

Юбка и платье способны сделать любой женский образ более элегантным. Но нет ничего лучше брюк, чтобы чувствовать себя по-настоящему комфортно в повседневной жизни. Однако некоторые девушки стесняются носить этот элемент гардероба по той причине, что он иногда выделяет несколько лишних килограммов, которые желательно бы скрыть, а не выставлять напоказ.

Оказывается, существуют модели брюк, которые будто бы специально созданы для того, чтобы делать фигуру более стройной. Более того, таких фасонов великое множество. Они могут иметь самую разную длину, цвета и материал в основе. Если вы ознакомитесь с этими вариантами, быть может, даже столкнетесь с еще одной проблемой – сложностью выбора. Похоже, настал тот самый момент, когда можно соответствовать моде и при этом носить удобную одежду.

Облегающие черные джинсы

Обтягивающие джинсы подобны утягивающему белью, которое может скрыть некоторые несовершенства. Если выбрать брюки темно-синего или даже черного цвета, можно добиться еще большего эффекта. И хотя широкие джинсы являются главным трендом сезона, все же следует обратить внимание на модели, которые являются универсальными, ведь их можно сочетать с самой разной одеждой.

Более того, усилить эффект можно, если сочетать такие брюки с одеждой, которая относится к другому стилю. Это позволит создать уникальный образ, который захочется разглядывать, а не думать о том, что на теле есть несовершенства.

Брюки прямого кроя для более стройных бедер

Прямые брюки идеально подойдут вам, если вы довольно миниатюрная, а ваши бедра иногда вам не дают покоя. Такой крой помогает визуально удлинить ноги и сделать их более стройными. Выберите брюки или джинсы с высокой талией, чтобы скрыть округлый живот и подчеркнуть талию. Носите эту модель с заправленным внутрь топом, чтобы усилить эффект стройности.

С завышенной талией

Высокая талия — это классика, позволяющая скрыть большой живот или изменить силуэт. Кроме того, брюки с высокой талией подходят для всех типов фигур. Носите их с более коротким или длинным топом, заправленной футболкой или элегантной блузкой. Не забывайте, однако, что облегающие топы предпочтительнее, чтобы сбалансировать силуэт.

Брюки с поясом

Вы можете выбрать брюки мешковатого фасона и сделать акцент на талии с помощью ремешка или пояса контрастного цвета. Так вы подчеркнете изгибы своего тела и сделаете образ женственным. Такие брюки можно сочетать с разными блузами, футболками и даже джемперами. Это удлиняет силуэт, и вы мгновенно выглядите на 5 кг легче! Дополните образ еще и тренчем, чтобы сделать фигуру стройнее.

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Классические брюки

Если они еще и имеют стрелки, то это просто превосходный вариант, чтобы казаться немного стройнее. Такие брюки можно сочетать с пиджаком оверсайз. Выбирайте монохромные вещи, которые сделают фигуру визуально более стройной. Если вы хотите собрать весенний образ, лучше всего отказаться от черного цвета и обратить внимание на фисташковый, голубой или бежевый.

Широкие штаны с принтом в клетку

Если они будут еще и черными, это позволит получить прекрасный элемент стильного образа. Привнесите его в свой офисный стиль, что позволит выглядеть стройнее. Широкий и прямой крой вскроет все недостатки, которых вы стесняетесь.

С разрезами

Наверное, вы слышали, что фокусы возможны благодаря тому, что в нужный момент волшебник просто отвлекает внимание людей от того, что им не нужно видеть. Так происходит и с одеждой. Если вы выберете обычные черные брюки с отвлекающим элементом, например разрезами в нижней части ноги спереди, это позволит вам создать акцент, который привлечет к себе внимание вместо того, чтобы все смотрели на ваши бедра.

Какие брюки сделают фигуру еще более объемной

Поскольку существуют модели брюк, которые только увеличивают объемы визуально, следует знать об этом, чтобы избежать ошибок. Например, слишком широкие брюки способны сделать фигуру еще более объемной. Иногда незначительный оверсайз даже желателен, но вот от слишком объемных моделей все же следует отказаться.

Это же относится и к джеггинсам, которые являются чем-то наподобие легинсов из тонкой джинсовой ткани.

Не следует выбирать еще и брюки из слишком плотного материала, так как это лишь визуально добавляет сантиметры. Не стоит надеяться, что толстый материал скроет ваши лишние килограммы. В итоге можно получить прямо противоположный эффект.