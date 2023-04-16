Мнение: Почему рождаемость такая низкая

Наша планета вымирает. Почти по всему миру рождаемость быстро снижается. От массы бегущих к обрыву леммингов отстают только немногочисленные осколки прошлых эпох типа Нигера или Афганистана.

Не путайте Нигер с Нигерией, это два очень разных государства. Нигерия — весьма перспективная страна, один из лидеров Африканского континента, которая хоть и подняла голову из беспросветной бедности совсем недавно, но уже может похвастаться некоторыми достижениями: например, Нолливудом, второй по мощности киноиндустрией мира. Нигер… если Нигерия в пять раз беднее России, то Нигер — в пять раз беднее Нигерии. Ближайший сосед Нигера по уровню жизни — Сомали.

Пока что рождаемость в Нигере — отличная, в Нигерии — хорошая. Но, как показывает исторический опыт, это ненадолго. Как только Нигерия усвоит современную западную культуру, рождаемость там стремительно пойдёт на спад, и примерно на отметке в 500-700 млн человек рост населения Нигерии остановится.

В богатых странах демографическая катастрофа уже началась. Виктор Мараховский указывает на Южную Корею, которая потратила на стимулирование рождаемости 200 млрд долларов. Несмотря на все принятые меры, рождаемость снизилась там сейчас до отметки в 0,78. Если ничего не изменится в худшую сторону, то через 100 лет население Южной Кореи уменьшится в 50 раз (ссылка).

В прошлом посте народ выдал кучу идей по стимулированию рождаемости, преимущественно материальных, в духе «дайте нам денег» (ссылка). Пример Южной Кореи, Нигера и всех остальных стран доказывает, что материальное стимулирование не работает, проблема вообще не в деньгах. Собственно, залить проблему деньгами пытались и в нашей стране.

Система раздачи квартир в СССР работала примерно так. Всем трудящимся недоплачивали, грубо говоря, по 10% от зарплаты, и эти деньги шли на строительство бесплатных квартир. Однако если невидимый налог платили все, то квартиры раздавали преимущественно или тем, кто уже размножился, или молодым семьям, на которые у государства были демографические планы.

Переведу на нынешние реалии. Представьте, что одинокая уборщица живёт в коммуналке и платит каждый месяц налог в 8 тысяч рублей. За трудовую карьеру, с 20 до 60 лет, выходит около 3 млн рублей. Пенсию наша героиня так и встречает в коммуналке, а её 3 миллиона пускают на строительство квартиры для какой-нибудь молодой семьи. Система не слишком справедливая, но в долгосрочной перспективе сработавшая на репутацию СССР. Так как эта условная уборщица потомков не оставила, а потомки молодой семьи рассказывают сейчас, что «всем в СССР бесплатно давали квартиры».

Так вот, даже столь грубые и мощные меры материальной поддержки, на которые сколько-нибудь справедливые государства пойти не могут, оказались бесполезны. Рождаемость в СССР обваливалась недосягаемыми для капстран темпами.

До революции в России было примерно 7 рождений на женщину. Буквально за одно поколение, за 30 лет, Ленин и Сталин обвалили этот показатель до 3 рождений. К началу правления Брежнева рождаемость упала ещё ниже, к 2 рождениям на женщину, то есть до уровня простого воспроизводства. Верасы начали петь «у меня сестрёнки нет». После распада СССР мы продолжили деградировать в среднемировом темпе, и сейчас у нас рождаемость находится на уровне 1,5 — мы постепенно вымираем. Проводя аналогию с Южной Кореей: если мы закупоримся в наших границах, остановим миграцию и ничего не будем менять, то через 100 лет население России сократится втрое. Некоторые говорят: «в СССР население росло». Это лукавство — росло оно исключительно по инерции, так как в стране было больше молодёжи. Когда советская власть выгребла этот ресурс, и средний возраст стал выше, население закономерным образом перестало расти.

Коммунистические режимы несовместимы с хорошей рождаемостью в принципе: мы это можем наблюдать и на примере СССР, и на примере Китая, и на примере других стран. Причина в том, что коммунизм — идеология коллективная, а отдавать своих детей бездушному коллективу мало кто хочет.

Типичные типажи при власти коммунистов:

а) Павка Корчагин, убеждённый чайлд-фри, борец с семейными ценностями;

б) халтурщик Афоня, которому наплевать на всех, и в первую очередь — на самого себя.

Первый заряжен в обратную сторону: религию он ненавидит, а благополучное семейное мещанство презирает до глубины души. Второму невозможно объяснить, зачем тратить время и силы на возню с детьми. Отдать долг государству и коллективу? Ага, как же, товарищи номенклатурные работники, нашли дурачка! «Совести-то у меня — во! С прицепом! А времени нет».

Если вы думаете, что сейчас всё пришло в норму, то нет, близко не пришло. Скорость деградации по сравнению с советскими временами замедлилась, только и всего. Большевики за 30 лет просадили рождаемость в два раза, в современной России она упала за 30 лет ещё на 25%. Но всё же упала, а не выросла!

Главных причин, по которым рождаемость снижается и у нас, и по всему миру — две.

Причина первая — возврат к обезьяньему устройству общества. В естественном состоянии, — без религии, идеологии и пропаганды, — институт брака не работает. В прошлых веках можно было наблюдать благостную картину: в деревне 50 мужчин и 50 женщин, они формируют 50 более-менее счастливых семей. Были исключения, не вписавшиеся в брак, но это были именно исключения.

Когда XX век освободил население развитых стран от условностей, выяснилось, что предоставленные сами себе люди автоматически в брак не вступают, не хотят. Или не намерены находиться в браке вовсе, или не находят подходящего партнёра. Как итог — либо живут одни, что сейчас можно делать с полнейшим комфортом, либо находятся в неком компромиссном сожительстве, которое не предполагает обзаведение совместными детьми. Напомню, если в советские времена условная одинокая уборщица была обречена на прозябание в коммуналке и старение в бесконечных очередях, то сейчас она спокойно покупает себе небольшую квартирку и наслаждается жизнью, посещая торговые центры, кушая вкусные пирожные и летая периодически на отдых за рубеж.

Причина вторая — массированная антисемейная пропаганда. Она накрывает наше общество с нескольких сторон.

Во-первых, как я уже упоминал выше, ярыми противниками традиционных ценностей выступают коммунисты. Они нападают на религию, без которой традиционных ценностей не бывает, и они выставляют целью жизни для обывателя животную потребительную сытость, которая с многодетностью совместима плохо. Наконец, они продвигают формулу «в этой стране»: дескать, теоретически, рождаемость штука хорошая, но только не «в этой стране». Не для капиталистов же детей рожать?

Из забавного. На днях увидел заплюсованный комментарий от коммуниста в одной из соцсетей: «эта страна вот уже 20 лет живёт по принципу “государство вам ничего не должно”». Вот, казалось бы, одна чиновница неловко выразила свою мысль — вполне верную, кстати мысль — и немедленно получила за это по шапке от начальства. Но нет, неокомми берут оговорку (!) одной (!) чиновницы и заявляют, будто всё наше огромное государство живёт по этому принципу целых 20 лет. Кстати, знаете, почему 20 лет, а не 30 лет? Потому что пропаганда сейчас в значительной степени иностранная, а главная цель иностранной пропаганды — Владимир Путин. Президент Ельцин такой ненависти на Западе не вызывал, он тамошних политиков вполне устраивал.

Вместе с тем коммунисты, хоть и стараются вредить нам изо всех сил, всё же больше ориентированы на поколение 40+. Нашу молодёжь обрабатывает другое крыло — западники. Если социальные и политические тезисы у них в целом те же, но подход к семейному вопросу другой.

Западники придумали термин «яжемать», автору которого, пожалуй, стоило бы дать орден Сороса I степени. Очевидная изнанка термина: молодая мать является агрессивной, неряшливой и невежественной дурой, постарайтесь не быть такими, то есть… не заводите детей. Особенно хорошо этот термин ложится на естественное подростковое фрондёрство: «мама не закон, я закон».

Также западники вводят в моду срамные утехи, которые, опять-таки, несовместимы с институтом семьи. Собственно, это единственное направление деструктивной пропаганды, на которую российское общество вообще обращает хоть какое-то внимание. Если за книгу о голубом пионерлагере ещё можно заработать неприятности, хотя и навряд ли, то книгу «Как закалялась сталь», наоборот, собираются возвращать в школы — хотя вреда от неё, пожалуй, будет даже больше.

Третий пункт западной пропаганды — зелёнобесие, подчинение природе, стремление не оставлять за собой углеродный след. Зелёные прямо говорят, что и семья тоже должна быть экономной. В идеале — из одного человека, который живёт в коливинге, ездит на велосипеде к любовнику и старается дышать через раз, чтобы выпускать наружу поменьше углекислого газа. Если идеал недостижим, то хотя бы детей должно быть поменьше. Ноль, максимум — один на семью. Два — уже преступление перед планетой.

Четвёртый пункт — саморазрушение. Западная повесточка требует от её носителей постоянно чувствовать себя виноватыми. За то, что они мужчины, белые, обеспеченные, образованные, умные, вредят природе, потомки рабовладельцев и так далее. Понятно, что с таким настроением не до семьи и не до детей — руки бы на себя не наложить. Этот пункт органично сочетается с инфантильным «мне все должны», который, опять-таки, с семейной жизнью несовместим. Коммуну свободной любви в Тбилиси такие современные личности создать могут, хотя и с трудом. Семью, в которой надо быть сильным и твёрдым, надо иногда требовать, а иногда уступать — уже нет.

Наконец, пятое — дремучая ненависть к религии, которая прячется то под невежественным «я за науку», то под иезуитским «я верующий человек, но я против церкви». Тут западники и коммунисты выступают единым фронтом, стараясь любую традиционную религию вымарать из жизни, отменить. Забавно, что в этой яростной борьбе к ним регулярно присоединяются и так называемые «русские националисты», которые, казалось бы, двумя руками должны быть за традиционные русские семьи по 12 детей…

Выше я указал на две когорты открытых врагов России, которыми управляют из-за рубежа, и которые вредят нам осознанно. Однако есть, например, ещё и идейные потребители, обитатели инстаграма, которые ведут антисемейную пропаганду непроизвольно: просто потому, что она естественным образом вытекает из их ценностей.

Простая логика — на откорм и воспитание детей нужны деньги, причём существенные, так как ребёнок крупнее кота. Таким образом, у каждой семьи фертильного возраста постоянно есть выбор: или потратить деньги на статусное потребление, такое как зарубежный отпуск, например, или потратить деньги на новых детей. Аудитория инстаграма обычно делает выбор в сторону потребления, что в их системе ценностей совершенно логично.

Подведу итог

В современной России, как и в большей части других развитых стран, действуют три негативных фактора:

1. Общество обрабатывают массированной антисемейной пропагандой.

2. Экономических причин заводить детей или хотя бы жить в минимально традиционном браке у современных граждан нет.

3. Решение заводить детей (или не заводить) принимают сами граждане.

Понятно, что при таких раскладах рождаемость будет снижаться, иначе и быть не может. При этом пока что в обществе нет даже понимания проблемы. Общество и политики пока что находятся на уровне «надо дать людям больше денег», то есть на уровне откровенного мракобесия, на уровне лечения рака подорожником. Пока общество не увидит настоящих причин катастрофы, справиться с ней оно тем более не сможет.

Впрочем, в Южной Корее дела обстоят значительно хуже, чем у нас. Во-первых, если мы только стоим на краю пропасти, то они уже почти сползли в неё. Во-вторых, если мы теоретически можем ещё ситуацию развернуть, то Южная Корея, будучи вассалом США, на вымирание обречена. Так как для остановки вымирания надо первым делом начать сажать в тюрьму за пропаганду американской повесточки, а этого покорённые южные корейцы позволить себе не могут физически — хозяева не разрешат.