Грибковые инфекции могут вызывать изменение цвета ногтей и их толщины

Считается, что пятая часть населения хотя бы раз страдала от инфекций ногтей. Многие из нас приспосабливают свою жизнь к более теплой температуре, когда погода улучшается весной. Но это все равно может подвергать инфекциям.

Распространенность грибковой инфекции ногтей ошеломляет. Около 21% людей страдают от ногтевой инфекции в любой момент времени. 49% не знают о своем заболевании. Весна повышает риск заражения, так как люди склонны носить босые ноги в общественных местах, подверженных росту грибков, таких как бассейны, спортзалы и душевые. “Пожилой возраст, слабый иммунитет и общее отсутствие ухода за ногами – другие распространенные факторы риска”, – говорит Татьяна Захарова.

По ее словам, грибковые инфекции могут вызывать повреждение ногтей и боль в ступнях. Обратите внимание на обесцвечивание, затвердение или утолщение, а также отслаивание или крошение. Возможно, что стопа может быть болезненной. Если не лечить эти инфекции, они могут привести к таким осложнениям, как постоянная потеря ногтей, рецидив инфекции, а в некоторых случаях даже распространиться на другие участки тела или в кровоток, у ослабленных людей.

Существует несколько способов снизить риск развития грибковой инфекции ногтей на ногах. Чтобы снизить риск развития грибковой инфекции, следите за чистотой ногтей и регулярно подстригайте их. Иногда давайте ногтям перерыв. Избегайте ношения накладных ногтей. Носите шлепанцы, а не ходите босиком в общественных местах, таких как сауна или бассейн.