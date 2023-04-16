 

Мнение: Финляндия себя не бережет

16.04.2023, 21:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все-таки что-то не так с современным капитализмом – бюрократия сжирает всё, откаты и воровство феерические. Вот, например, сегодняшняя бравурная новость:

ФОРБС: “В Финляндии на полную мощность заработал крупнейший в Европе ядерный реактор, строительство которого велось последние 18 лет. По словам оператора, реактор обеспечит 14% энергопотребностей страны, которая перестала получать электроэнергию из России еще в мае прошлого года”.

Вроде бы – чепчики в воздух, невероятная победа Мирного Атома. А если вчитаться в детали – батюшки… Злосчастный Олкилуото-3 (так называется АЭС) строили в самом деле с 2005 года, то есть – 18 лет! Строили французы, причем фирма АREVA, которая выиграла тендер на строительство (кстати – у нашего Росатома) успела по ходу строительства обанкротиться. Изначально Олкилуото-3 должны были закончить и запустить… в 2009 году! За время “строительства” изначальная смета выросла в 4 раза – с 3 млрд. евро до 12 млрд. И это – для маленькой Финляндии!

Да даже из той же статьи в Форбс: “В марте прошлого года «Олкилуото-3» начала поставлять энергию в национальную энергосистему Финляндии в тестовом режиме, чтобы заработать в полную мощность через четыре месяца. Но вместо этого произошла череда поломок и непредвиденных отключений, на устранение которых ушли месяцы, пишет Reuters”. Как видим – не “месяцы”, а попросту БОЛЬШЕ ГОДА.

Даже из краткого описания ясно – бардак при возведении этой АЭС был такой, как будто мы в родной России: штурмовщина, аврал и близкие сердцу недоделки. А это ведь не что-нибудь – атомную станцию возводили. Крупнейшую в Европе! Которая если уж рванет – так рванет…

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12.22 / Драконы и метеорит – историки назвали причины исчезновения библиотек Ярослава Мудрого и Ивана Грозного

11.09.21 / Премьер-министр Венгрии прибыл в Москву для подписания договора о демаркации границы

23.12.22 / ВМС США показали видео, на котором сферический НЛО летает вокруг корабля

18.01.23 / Мнение: Медведев и «самоопределение наций»

02.02.22 / “Это не автомобиль, это консервная банка”: жителя Твери на “Москвиче” не впустили в Москву

19.10.22 / Прага решила не экономить электроэнергию для фестиваля света

03.12.21 / В Кремле назвали высокой вероятность войны на Украине

27.07.22 / “Билайн” опровергает информацию о недавней утечке данных клиентов

28.01.22 / Скандалы: The Moscow Post и бизнесмен Пригожин заключили мировое соглашение

24.03.21 / “Райское место” – москвичи приезжают на отдых в турецкую Муглу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика