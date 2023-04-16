Мнение: Финляндия себя не бережет

Все-таки что-то не так с современным капитализмом – бюрократия сжирает всё, откаты и воровство феерические. Вот, например, сегодняшняя бравурная новость:

ФОРБС: “В Финляндии на полную мощность заработал крупнейший в Европе ядерный реактор, строительство которого велось последние 18 лет. По словам оператора, реактор обеспечит 14% энергопотребностей страны, которая перестала получать электроэнергию из России еще в мае прошлого года”.

Вроде бы – чепчики в воздух, невероятная победа Мирного Атома. А если вчитаться в детали – батюшки… Злосчастный Олкилуото-3 (так называется АЭС) строили в самом деле с 2005 года, то есть – 18 лет! Строили французы, причем фирма АREVA, которая выиграла тендер на строительство (кстати – у нашего Росатома) успела по ходу строительства обанкротиться. Изначально Олкилуото-3 должны были закончить и запустить… в 2009 году! За время “строительства” изначальная смета выросла в 4 раза – с 3 млрд. евро до 12 млрд. И это – для маленькой Финляндии!

Да даже из той же статьи в Форбс: “В марте прошлого года «Олкилуото-3» начала поставлять энергию в национальную энергосистему Финляндии в тестовом режиме, чтобы заработать в полную мощность через четыре месяца. Но вместо этого произошла череда поломок и непредвиденных отключений, на устранение которых ушли месяцы, пишет Reuters”. Как видим – не “месяцы”, а попросту БОЛЬШЕ ГОДА.

Даже из краткого описания ясно – бардак при возведении этой АЭС был такой, как будто мы в родной России: штурмовщина, аврал и близкие сердцу недоделки. А это ведь не что-нибудь – атомную станцию возводили. Крупнейшую в Европе! Которая если уж рванет – так рванет…