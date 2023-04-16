 

Президент Франции поставил крестик на пенсионной реформе

16.04.2023, 20:50, Разное
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Эмманюэль Макрон повысил французам пенсионный возраст.

В ночь на 15 апреля стало известно о том, что президент Макрон подписал закон о пенсионной реформе, который предусматривает в том числе повышение пенсионного возраста до 64 лет. Президент сделал это сразу после того, как Конституционный совет подтвердил «соответствие» Основному закону большей части этого принятого в обход парламента документа. Сделал, несмотря на трехмесячные массовые протесты, а также низкий процент поддержки реформы среди жителей (согласно соцопросам). Сделал, несмотря на угрозы со стороны профсоюзов, обвинивших его в «презрении» к народу.

Макрон подписал закон в первые же часы после решения Конституционного совета (КС), хотя имел для этого до 15 дней.

Понимая опасность продолжения протестов, в субботу в Елисейском дворце объявили о том, что в понедельник президент выступит с обращением к согражданам «в духе умиротворения». При этом большинство опрошенных «Новой» французов разных возрастов и профессий (среди которых есть и сторонники реформы) негативно восприняли способ, который президент выбрал для введения в действие непопулярной реформы: немедленно, не дожидаясь реакции сограждан и профсоюзов на решение КС, ночью…

При том что, согласно Конституции, он имел возможность вернуть закон «на доработку» в парламент.

Софи Бине, генеральный секретарь крупнейшего профсоюза CGT («Всеобщая конфедерация труда»), назвала решение президента «абсолютно позорным», а генсек CFDT («Французской демократической конфедерации труда») Лоран Берже заявил, что Макрон «продемонстрировал презрение к рабочим». Умеющие бастовать лучше всего отделения четырех профсоюзов железнодорожной компании SNCF уже объявили 20 апреля первым «днем выражения железнодорожного гнева». CGT пообещал забастовки «во всех секторах» 20-го, а также 28 апреля.

В четверг, 13 апреля, в 12-й день общенациональных манифестаций, на улицы по всей стране вышло 1,5 млн человек (по данным профсоюзов; 380 тыс. — по данным МВД).

Это один из самых низких показателей явки с середины января, когда и начались уличные протесты против реформы.

Впрочем, в четверг еще не было известно о решении Конституционного совета, который не только подтвердил основные положения закона, но и отверг требование 252 (в основном левых) депутатов и сенаторов о проведении референдума по вопросу принятия закона о том, что «пенсионный возраст не может превышать 62 лет». Поданная вскоре вторая заявка должна быть рассмотрена в КС 3 мая.

«Мы не собираемся переворачивать страницу», — заверил генеральный секретарь профсоюза FO («Рабочая сила») Фредерик Суйо. И пообещал, что 1 мая на улицах будет твориться «нечто особенное». К слову, это будет первый первомайский митинг с 2012 года, на котором планируют объединиться все восемь крупнейших профсоюзных движений.

Межпрофсоюзное объединение отвергло приглашение прийти в Елисейский дворец в ближайший вторник для «плодотворного диалога». Профсоюзы напомнили, что предлагали президенту встретиться, когда это «действительно было необходимо», то есть до подписания закона.

До 1 мая вероятны стихийные акции протеста, как было сразу после объявления решения КС, а также сегодня, когда, например, в Ренне уже сейчас происходят жесткие столкновения протестующих с полицией.

В Елисейском дворце, несмотря ни на что, надеются, что «скоро страсти улягутся» и закон, «как и положено», вступит в действие с 1 сентября.

Юрий Сафронов,
обозреватель «Новой», Париж

Источник: Новая газета


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