“Какая бы жизнь ни была, ее надо любить”: Светлана Дружинина о секрете счастливых отношений, голодном детстве и повзрослевших детях

Имя Светланы Сергеевны Дружининой знает вся страна. Многие помнят ее по таким фильмам, как «Девчата», «Дело было в Пенькове». Но популярность Светлане Сергеевне принесли не только актерские роли. Всероссийская известность к ней пришла с выходом сериала «Гардемарины», ведь Дружинина является режиссером этого проекта. На сегодняшний день Светлане Сергеевне 87 лет. Несмотря на столь почтенный возраст, она помнит все моменты своей непростой жизни и продолжает заниматься творческой работой.

О военном детстве

Светлана Дружинина появилась на свет 16 декабря 1935 года. Ее детство пришлось на годы войны. В 1941 году Светлану вместе с мамой эвакуировали из Москвы в Сталинград, но в итоге в Сталинграде их не оставили, а отправили в Арчеду. Благодаря такому повороту событий Света с мамой спаслись. Если бы они оказались в Сталинграде, то, скорее всего, они бы не выжили.

В годы войны Светлана видела многих своих сверстников. Среди них были эвакуированные из Сталинграда. Кто-то из них сошел с ума из-за пережитых потрясений, кто-то кричал и плохо спал по ночам, а у кого-то уже были седые волосы. Все это было последствиями войны. Но, несмотря ни на что, Дружинина говорит, что у нее было счастливое детство. В недавнем интервью она сказала следующее:

Не надо унывать. Уныние – грех есмь. Если что-то ниспослано вам, значит, это для чего-то надо.

В детстве Светлане приходилось голодать. Вместе с другими детьми она регулярно плавала к вишневому саду, собирала смолу и жевала ее. Также в те годы питались раками, крапивой и лебедой. В итоге война научила всех выживанию. Сама Светлана Сергеевна говорит, что есть две “реперные точки”, которые ее сделали такой, какая она есть, – это война и балет.

О балете

После войны Светлана начала заниматься в группе цирковых акробатов. В 1947 году она поступила в хореографическое училище при Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В 1955 году будущая артистка окончила хореографическое училище Государственного академического Большого театра. Ей очень нравился балет. У девушки он ассоциировался с прекрасными эльфами, но в дальнейшем она поняла, что это адский труд.

Светлана Сергеевна рассказала, что во время занятий балетом иногда приходилось сталкиваться с кровавым потом. Это и есть доказательство того, что балет – это непростое занятие. Несмотря на тяжелый труд, Дружинина мечтала выступать на большой сцене. Она была одной из лучших учениц хореографического училища. Однако мечте девушки не было суждено сбыться. Светлана получила тяжелейшую травму и в итоге так и не смогла выйти на сцену Большого театра.

О карьере

1955 год в биографии Дружининой связан с дебютом в кинематографе. Светлана Сергеевна сыграла роль Сони Божко в фильме «За витриной универмага». В этом же году актриса появилась в работе «Доброе утро», а в последующих годах – в таких фильмах, как «Песня табунщика» (1956), «Дело было в Пенькове» (1957), «Мост перейти нельзя» (1960), «Плохая примета» (1960), «Девчата» (1961) и др.

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Однажды актриса поняла, что хочет заниматься режиссурой. Еще во время учебы на актерском факультете ВГИКа она думала, что отработает 3 года по профессии и пойдет по новому жизненному пути. Так в итоге и произошло. Отработав 3 года актрисой, Светлана поступила на режиссерский факультет ВГИКа, а в 1969 году окончила его. Через несколько лет, в 1974 году, состоялся режиссерский дебют Дружининой. Вышел в свет фильм «Исполнение желаний», снятый по роману Вениамина Каверина. Другие известные режиссерские работы Светланы Сергеевны:

«Гардемарины, вперед!» (1987); «Виват, гардемарины!» (1991); «Тайны дворцовых переворотов» (2000–2013); «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» (2022).

О счастье в семейной жизни

Светлана Дружинина нашла свою вторую половинку еще в студенческие годы. Ее избранником стал Анатолий Мукасей – кинооператор, лауреат Государственной премии СССР (1986), народный артист России (2009). Во время знакомства они еще не были знаменитыми и учились во ВГИКе. Впервые их пути пересеклись на игре в волейбол. Анатолий был капитаном мужской сборной учебного заведения, а Светлана – женской. Через некоторое время общение переросло в крепкий брак.

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Светлана и Анатолий до сих пор вместе. Многие поклонники спрашивают Дружинину, в чем же ее секрет счастья в семейной жизни. Артистка отвечает, что в первую очередь нужно любить жизнь, какой бы она ни была. Конечно, иногда бывают горькие и трагические моменты, но от них никуда не деться. В жизни всегда бывают и светлые, и темные периоды. По словам Дружининой, человеку либо остается взять пистолет (как у Островского), либо жить дальше.

Размышляя на тему счастья в семейной жизни, артистка также отмечает, что со временем в браке каждый из супругов начинает четко ощущать слабые стороны своей второй половинки. Однажды наступает момент, когда недостатки начинают раздражать, и в семье происходят скандалы. В этой ситуации, по словам Светланы Сергеевны, никогда нельзя бить по слабым местам и оскорблять.

О супруге

Многие люди считают, что Анатолий Мукасей находится в тени Светланы Дружининой. Однако артистка так не думает. Супруг является неординарной и интересной личностью. Светлана Сергеевна вспоминает, что в прошлом Анатолий был спокойным и тихим парнем. Но это не помешало ему завоевать сердце яркой артистки. Он добивался любви Светланы словами, настойчивыми действиями и поступками.

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После учебы пара начала работать вместе на одной площадке. И это продолжается до сих пор. Даже на работе супруги неразлучны. Окружающие говорят, что жене с мужем нельзя быть постоянно рядом 24/7. Но Дружинина заявляет, что в этом нет ничего страшного. Важно иметь общий интерес, особенно если он связан с творчеством, искусством и талантливыми людьми. Именно общий интерес укрепляет отношения.

О ревности

Анатолий и Светлана позволяют друг другу кокетничать, мило общаться с кем-либо. Иногда подобное необходимо на съемочной площадке для выстраивания теплых отношений. Однако ревность паре не чужда. Это чувство иногда возникает у обоих супругов, но оно не разрушает отношения. Спустя какое-то время они вместе смеются над возникшей ситуацией, и все возвращается в прежнее русло.

Светлана Сергеевна говорит:

Надо уметь прощать. Это уникальное и редкое качество. Простить – значит понять, а понять – значит принять. И глаза надо иметь впереди, а не на затылке. Никогда не надо упрекать в том, что было позади. Это прошло. А если вы вместе, значит вы сделали определенные выводы, что вам вдвоем лучше… Это было ваше испытание, и вы его прошли достойно.

О детях

В 1966 году у Светланы и Анатолия родился сын Михаил. Он практически повторяет судьбу родителей. После школы юноша поступил во ВГИК, на операторский факультет. Примечательно также то, что Михаил нашел свою вторую половинку на играх в волейбол. Он познакомился с волейболисткой Екатериной Гамовой, а потом женился на ней.

У Светланы с невесткой складываются хорошие отношения. Артистка признается, что Екатерина мало говорит, но она всегда внимательна, в ее поступках и словах чувствуется любовь. Дружинину поражает союз сына и невестки в хорошем смысле слова. Дело в том, что влюбленные мало общаются друг с другом, но при этом они практически всегда держатся за руки.

Михаил не единственный сын Светланы. У нее еще был старший ребенок, которого звали Анатолием. К сожалению, он погиб. Для супругов смерть старшего сына была сильным ударом. Но благодаря творчеству они смогли пережить этот тяжелый и сложный жизненный этап.

О внуках

У Дружининой четверо внуков. У Михаила есть дети Максим и Лиза, которые родились в первых двух браках. В браке с Катей Гамовой появился еще один ребенок – Никита. Дружинина старается помогать своим наследникам. Но вот с еще одним внуком, Даниилом, отношения не складываются. Он является ребенком погибшего Анатолия – старшего сына Светланы Дружининой и Анатолия Мукасея. Даниил снимался в «Дворцовых переворотах», помогал бабушке монтировать фильмы. Но в какой-то момент он начал “влипать” в некрасивые истории и демонстрировать свои отрицательные стороны.

В 2019 году Даниил появился на шоу «Звезды сошлись» на НТВ. На передаче он заявил, что бабушка с дедушкой его игнорируют. Также он сообщил, что Светлана Сергеевна не позволяет ему распоряжаться жильем, оставшимся после смерти его матери. Дружинина по поводу этой ситуации сказала следующее:

Посмотрев программу, мы были очень расстроены. Анатолий до сих пор опечален, ушел курить, пойду его утешать. Но все не так страшно, если мы дышим, ходим, живы, любим друг друга, детей и внуков — это уже счастье.

Через некоторое время после этой ситуации стало известно, что Дружинина дала согласие внуку распоряжаться жильем. Сам Даниил уехал в Индию и занялся творчеством. Но новостей о примирении родственников, к сожалению, до сих пор нет.

В заключение стоит отметить, что Светлана Сергеевна Дружинина – сильная и яркая личность. У нее непростой, но интересный и насыщенный жизненный путь. Она очень мудрая женщина и многим из нас есть чему у нее поучиться…