 

Классика, от которой не стоит избавляться. Какие варианты обуви не в тренде, но всегда уместны

16.04.2023, 20:42, Разное
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Обувные тренды приходят и уходят. Некоторые модели обуви в настоящее время вышли из моды. Но если они относятся к классике, то не стоит от них избавляться. Иначе спустя несколько месяцев вы пожалеете о своем отказе. Ведь классические модели всегда возвращаются в мир моды, они могут потерять актуальность лишь на очень короткий период. В статье мы расскажем, какие варианты обуви не в тренде, но всегда уместны.

Однотонные туфли-лодочки

Пара однотонных туфель-лодочек должна быть в гардеробе каждой женщины. Возможно, что это не самая модная вещь, но она одна из самых универсальных. Такая обувь идеально подходит под узкие джинсы.

Однотонные туфли-лодочки отлично вписываются в деловой стиль. Они придадут вашему офисному костюму больше элегантности и шика.

Сандалии на плоской подошве

Сандалии на плоской подошве – необходимая обувь в летнее время. Ей трудно найти более модную замену, так как она удобна и комфортна.

Сандалии незаменимы во время прогулок, путешествий и пикников на природе. Если вы выберете модель нейтральных оттенков, то вы сможете легко ее сочетать с любыми брюками, бриджами и шортами.

Классические кроссовки

Классические кроссовки – базовая вещь в женском гардеробе. Их можно сочетать не только с джинсами и леггинсами, но также с платьями и юбками. Они придают непринужденность любому наряду.

Классические кроссовки подойдут для прогулок, занятий спортом и путешествий. Если вы исключите их из своего гардероба, то совершите большую ошибку.

В наши дни существуют разные модели классических кроссовок. Если у вас небольшой рост, то выбирайте фасоны на толстой подошве.

Черные ботильоны

Трудно называть более классический вид обуви для прохладной погоды, чем черные ботильоны. Это такая же базовая вещь в женском гардеробе, как белая рубашка или джинсы.

Вы можете выбрать разные модели черных ботильонов – от челси до фасонов, напоминающих ковбойские сапоги. Они пригодятся вам в прохладные весенние или осенние дни.

Балетки

Многим женщинам кажется, что балетки – недолговечный тренд. Однако эта обувь постоянно возвращается в моду. Она никогда не теряет актуальность на долгое время.

Балетки – удобная замена туфлям-лодочкам на каблуке. Их популярность насчитывает десятилетия. Эта обувь сочетается практически с любой одеждой. Поэтому вы не ошибетесь, если включите ее в свой гардероб.

Заключение

Не спешите избавляться от этой базовой обуви. Ведь модные тренды рано или поздно уйдут, а классика выглядит уместно в любой ситуации.


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