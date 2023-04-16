Мнение: Соотношение живущих и умерших, кино про «Царь-бомбу» и вирусы-зомби против амёб

1. Наглядная инфографика, показывающая соотношение всех ныне живущих людей с числом тех представителей нашего вида, кто когда-либо жил на земле. Зелёные песчинки в часах – это ныне живущие люди, почти 8 миллиардов человек (795 песчинок). Красные песчинки – это уже успевшие покинуть наш бренный мир – около 109 миллиардов человек (10900 песчинок по 10 миллионов человек каждая). Из них около половины жило в период нашей эры (последние 2000 лет), а подавляющее большинство – в эпоху после изобретения сельского хозяйства, которое смогло прокормить на порядки больше людей, чем ранее позволяли охота и собирательство (ссылка).



Путём нехитрых подсчётов можно определить, что примерно каждый 15-й когда-либо живший человек живёт в наше время. Возможно, учёные несколько занижают число ранее живших людей, но вряд ли особенно сильно.

Наша современная эпоха уникальна в плане общей демографической численности человечества и проистекающих из этой огромной численности возможностей – интеллектуальных, технологических и экономических. Как показала практика, большое количество человеческих мозгов, худо-бедно объединённых в сети, способны решать впечатляющие по сложности и размаху задачи: от выхода в космос до создания компьютеров и искусственного интеллекта.

Но, как мы обсуждали утром, рождаемость в мире за последние десятилетия упала. СКР (суммарный коэффициент рождаемости) в среднем по миру составляет сейчас 2,4 ребёнка на женщину, что лишь немногим выше уровня в 2,1 ребёнка, который минимально необходим для простого воспроизводства мирового населения. Если снижение продолжится и дальше теми же темпами, то к середине 21 века человечество может начать вымирать.

Некоторые полагают, что вопрос удастся решить при помощи технологий: клонирование, ИИ, перенос сознания в компьютер, физическое бессмертие, продление фертильного возраста до 80 лет… Что же, исключать нельзя, многое из 2023 года показалось бы советскому инженеру из 1973 настоящим чудом — и я не только про заполненные мясом прилавки сейчас.

Однако надеяться на технологии — довольно наивный путь. Чтобы не пускаться в пространные рассуждения, просто напомню, что всё то же самое, от клонирования до бессмертия, надеялись и 100 лет назад — что уже вот-вот, чуть-чуть осталось, уже при нашей жизни. «Собачье сердце» читалось тогда как вполне себе научно-фантастический роман. Из интересного: Сталин лично курировал институт, в котором его соратник Богданов — он же Малиновский, он же Вернер, он же Рядовой — пытался разработать технологию омоложения, переливая себе кровь от молодых студентов (ссылка).

2. Читатели указали на советский документальный фильм про взрыв Царь-бомбы – самого мощного когда-либо испытанного боеприпаса в истории (ссылка):



Сейчас у нас снимают художественные фильмы про мирные подвиги советских и российских космонавтов. Это хорошо, однако на Западе большого интереса подобное кино не вызывает. А вот если бы у нас сняли фильм про то, например, как мы взрываем Царь-бомбу где-нибудь поближе к Лондону или Вашингтону, это, пожалуй, вызвало бы у наших соседей по планете куда как больший интерес. Сейчас, боюсь, некоторые на Западе не вполне понимают, что за фейк про Бучу и за прочие преступления против России им могут выставить солидный счёт.

3. Учёные разморозили древние вирусы из вечной мерзлоты и смогли заразить ими современных амёб. С людьми учёные пока что обещают так не поступать, но что-то не очень верится… (ссылка):

Международная группа ученых из Франции, России и Германии обнаружила, что древние вирусы, которые тысячи лет находились в сибирской вечной мерзлоте, до сих пор способны инфицировать современных амеб. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Viruses.

Исследователи собрали несколько образцов так называемых зомби-вирусов, которые остались с доисторических времен в вечной мерзлоте и до сих пор являлись бездействующими. Предполагалось, что эти патогены в большинстве случаев потеряли способность заражать живые организмы, а случаи, когда древние вирусы восстанавливают активность, достаточно редки. В последний раз случаи выявления живых вирусов в вечной мерзлоте описывались в 2014 и в 2015 годах, когда ученые обнаружили питовирус и молливирус соответственно. Оба вируса заражают амеб Acanthamoeba, а их возраст оценивается в 30 тысяч лет.

В новой работе специалисты проанализировали 13 новых палеовирусов, выделенных из мерзлого грунта Камчатки, реки Лены, вечной мерзлоты Сибири, а также из содержимого желудков шерстистого мамонта и ископаемых волков, чьи останки также были найдены в сибирской вечной мерзлоте. Среди вирусов ученые идентифицировали различные виды цедравирусов и пандоравирусов, а также мегавирус, питовирус и пакманвирус, которые паразитируют на Acanthamoeba.

Хотя в вечной мерзлоте встречается множество различных вирусов, в целях безопасности ученые использовали в исследованиях только те вирусы, которые не способны заражать человека или любое другое существо, кроме амеб. В ходе эксперимента вирусы поддавались культивации и сохранили способность заражать амеб после выхода из неактивного состояния длительностью 27-48 тысяч лет.