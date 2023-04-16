Существует 5 признаков, которые могут указывать на проблемы с сердцем и плохое кровообращение

Плохое кровообращение может вызвать головокружение и выпадение волос на ногах. Это может указывать на повышенный риск сердечных заболеваний.

Плохое кровообращение часто ассоциируется с простудой или покалыванием. Оно может возникать по разным причинам, включая синдром Рейно, но также может быть признаком наличия других проблем, которые могут привести к болезни сердца или сердечной недостаточности. Кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, что нарушение кровообращения может быть признаком заболевания периферических артерий (PAD) или атеросклероза. Это также может быть признаком наличия тромбов, которые могут привести к инсульту или инфаркту, а также высокого уровня холестерина:

Выпадение волос на нижних конечностях.

Непреднамеренное выпадение волос на ногах или ступнях – из-за недостатка крови волосяные фолликулы отмирают, если не получают достаточного питания. Это наиболее заметно для мужчин, которые замечают характерную линию пальцев ног на своей безволосой коже.

Язвы.

Закупорка артерий может уменьшить приток крови к ногам и вызвать незаживающие раны. Многие люди ошибочно полагают, что эти открытые язвы не опасны, поскольку не вызывают боли и часто встречаются на голенях. Важно лечить любые повторяющиеся или незаживающие язвы, чтобы предотвратить инфекцию.

Расстройство желудка.

Кровь в кале, боль в животе и диарея – это редкое явление, но оно может быть признаком нарушения кровообращения.

Потеря памяти и головокружение – это может быть признаком недостаточного притока крови к мозгу. Вы заметите, что функции вашего мозга, такие как равновесие и память, снижаются.