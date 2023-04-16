Мнение: О новой тяжёлой потери России… Само существование под угрозой?

Совершенно точно можно сказать лишь одно. Ничто не остаётся безнаказанным, и каждое действие рождает противодействие не только в чисто физическом, но и в кармическом смысле. Хотя ждать последнего иногда приходится долго. Но терпеливые дождутся…

Меж тем #Россия сейчас в полной мере ощущает на себе последствия прошлогоднего выбора Кремля. И не видеть этого может разве что слепой.

А #статистика не только наблюдает, но и фиксирует.

Численность мигрантов в РФ в 2022 г. рухнула на 85,6% к уровню 2021 года. Это к вопросу о «привлекательности» страны в новых условиях.

Меж тем, по оценкам недавнего исследования ВШЭ, без ускоренного притока мигрантов РФ опустеет. Согласно прогнозам учёных, ей хотя бы для сохранения численности населения на текущем уровне 146 млн человек нужно привлекать до 1,1 млн мигрантов каждый год до конца века. Иначе «естественная» убыль опустошит земли.

Но, как видим, не очень стремятся в Россию даже те, кто недавно ещё рвались толпами. И понятно, почему.

То есть — Россия обречена стать страной-пустыней с несколькими крупными даже не мега-, а гигаполисами?

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