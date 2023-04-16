 

Мнение: О новой тяжёлой потери России… Само существование под угрозой?

16.04.2023, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Совершенно точно можно сказать лишь одно. Ничто не остаётся безнаказанным, и каждое действие рождает противодействие не только в чисто физическом, но и в кармическом смысле. Хотя ждать последнего иногда приходится долго. Но терпеливые дождутся…

Меж тем #Россия сейчас в полной мере ощущает на себе последствия прошлогоднего выбора Кремля. И не видеть этого может разве что слепой.

А #статистика не только наблюдает, но и фиксирует.

Численность мигрантов в РФ в 2022 г. рухнула на 85,6% к уровню 2021 года. Это к вопросу о «привлекательности» страны в новых условиях.

Меж тем, по оценкам недавнего исследования ВШЭ, без ускоренного притока мигрантов РФ опустеет. Согласно прогнозам учёных, ей хотя бы для сохранения численности населения на текущем уровне 146 млн человек нужно привлекать до 1,1 млн мигрантов каждый год до конца века. Иначе «естественная» убыль опустошит земли.

Но, как видим, не очень стремятся в Россию даже те, кто недавно ещё рвались толпами. И понятно, почему.

То есть — Россия обречена стать страной-пустыней с несколькими крупными даже не мега-, а гигаполисами?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03.23 / Данила Козловский, Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова и Александр Петров на Премии МХТ имени А. П. Чехова

17.05.21 / Понедельник с акциями: Илон Маск Илон Маск занимается криптовалютными рынками, а индийские стартапы собирают огромные раунды

20.01.22 / Врач Поникаровский оценил шансы Прокловой восстановиться после инсульта

02.07.22 / Врач Шеляков рассказал о лечебных свойствах собак

13.07.22 / Мнение: Достоевщина, мать её

13.07.20 / Жуткий овраг в Сомерсете пугает местных жителей голосами невидимок

07.08.20 / Белорусский КГБ задержал сына Александра Лукашенко

20.04.22 / Мария Шарапова ждет первенца от друга принцев Гарри и Уильяма

07.10.22 / С 15 октября для обмена валюты в Сбербанке потребуется справка из военкомата

30.06.20 / Мнение: Последним снял пионерский галстук – последним сниму маску

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика