 

Мнение: А отгадка – саботаж

16.04.2023, 19:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

И еще по финской АЭС – немного здоровой конспирологии. Нельзя не обратить внимание на “забавное” совпадение – финны вводят в эксплуатацию “самый крупный ядерный реактор в Европе” (это действительно так)… практически одновременно с противоположным процессом в Германии: немцы окончательно закрывают и выводят из эксплуатации три своих атомных электростанции. Свои ПОСЛЕДНИЕ АЭС.

Довольно скандальное на самом деле совпадение, даже, можно сказать, вызывающее – со стороны Финляндии. Особенно учитывая, что обе страны входят в Евросоюз (который провозгласил курс на “зеленую энергетику”). И отсюда вопрос – а что, атомная энергетика не зеленая с точки зрения евробюрократии? Если не зеленая – тогда как смеет Финляндия вводить НОВУЮ атомную станцию? А если “зеленая” – тогда зачем Германия закрывает – навсегда! – свои собственные АЭС?!

В этом свете по-другому предстаёт и вся как бы образцово дебильная – прямо для киножурнала Фитиль – история возведения этой новейшей финской АЭС. Как я уже указал в предыдущем посте, возводили АЭС французские и немецкие фирмы-подрядчики (в том числе Сименс), по ходу превысили всё что можно и ободрали Финляндию как липку: вместо 4 лет (как обещали) “строили” все 18, стрясли с бедных чухонцев вчетверо больше изначальной сметы, по ходу сначала французская АРЕВА (основной подрядчик) внезапно обанкротилась, потом в 2012 году Сименс попытался нагло соскочить с проекта (ничего не сделав) – под предлогом того, что он, дескать, “закрыл свое атомное подразделение”…

Может, помимо раздолбайства и немеряного воровства, под всем этим кроется другая причина, а именно – САБОТАЖ? Ну, потому что какие-то уж совсем наглые “нарушения” по ходу, просто неправдоподобно лихие. Может быть, это просто Франция и Германия совместно пытались не допустить, чтобы на территории Европы заработала еще одна АЭС, и всячески “намекали” финнам, что им надо отступиться от их гибельной затеи?

И, в таком раскладе, превышение сметы на аж на 8 млрд. евро – это такой своего рода “штраф” для Финляндии за “своевольство”?

Но, если так, то чухонцы оказались невероятно упертыми и все-таки продавили своё. По ходу дела они, как выяснилось, даже с Сименсом судились в Европейском суде, ПРИНУЖДАЯ его не выходить из сделки и все ж доделать то, под чем он подписался; и, что интересно – заставили!

В итоге мы видим в Европе довольно потешную картину; думается, в итоге у всех немцев – и у сторонников, и у противников атомной энергии – сложилось впечатление, что об них вытерли ноги. У первых – “блин, а что ж мы-то такие дураки?”, у вторых – “ферфлюхтер, да что эти финны себе позволяют?!” И – обе группы хором: “А что, так можно было?!!”

Но что делать – карма у немцев совсем испорченная.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08.20 / ЦИК Белоруссии организует передвижные избирательные участки в автозаках

11.06.21 / Одним походом к мастеру не обойтись: все, что нужно знать о перманентном макияже

29.12.20 / Скандалы: Доигрались

06.10.21 / РПЦ предложила ГИБДД выделить для священнослужителей особые автономера

10.10.21 / К следующим выборам ЦИК удвоит число сотрудников, подсчитывающих результаты электронного голосования

02.03.22 / Мэр города Жолквы в Львовской области “вылавливает” беженцев-мужчин

24.08.21 / Что нужно посадить на даче в сентябре: какие преимущества такой посадки

01.06.21 / Простой лайфхак порадует дачников хрустящими и сочными плодами огурцов: все дело в соседстве культур

12.03.22 / Мнение: Лукашенко увезли в автозаке?

27.03.23 / Гарри Стайлс и Эмили Ратажковски спровоцировали слухи о романе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика