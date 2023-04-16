Мнение: А отгадка – саботаж

И еще по финской АЭС – немного здоровой конспирологии. Нельзя не обратить внимание на “забавное” совпадение – финны вводят в эксплуатацию “самый крупный ядерный реактор в Европе” (это действительно так)… практически одновременно с противоположным процессом в Германии: немцы окончательно закрывают и выводят из эксплуатации три своих атомных электростанции. Свои ПОСЛЕДНИЕ АЭС.

Довольно скандальное на самом деле совпадение, даже, можно сказать, вызывающее – со стороны Финляндии. Особенно учитывая, что обе страны входят в Евросоюз (который провозгласил курс на “зеленую энергетику”). И отсюда вопрос – а что, атомная энергетика не зеленая с точки зрения евробюрократии? Если не зеленая – тогда как смеет Финляндия вводить НОВУЮ атомную станцию? А если “зеленая” – тогда зачем Германия закрывает – навсегда! – свои собственные АЭС?!

В этом свете по-другому предстаёт и вся как бы образцово дебильная – прямо для киножурнала Фитиль – история возведения этой новейшей финской АЭС. Как я уже указал в предыдущем посте, возводили АЭС французские и немецкие фирмы-подрядчики (в том числе Сименс), по ходу превысили всё что можно и ободрали Финляндию как липку: вместо 4 лет (как обещали) “строили” все 18, стрясли с бедных чухонцев вчетверо больше изначальной сметы, по ходу сначала французская АРЕВА (основной подрядчик) внезапно обанкротилась, потом в 2012 году Сименс попытался нагло соскочить с проекта (ничего не сделав) – под предлогом того, что он, дескать, “закрыл свое атомное подразделение”…

Может, помимо раздолбайства и немеряного воровства, под всем этим кроется другая причина, а именно – САБОТАЖ? Ну, потому что какие-то уж совсем наглые “нарушения” по ходу, просто неправдоподобно лихие. Может быть, это просто Франция и Германия совместно пытались не допустить, чтобы на территории Европы заработала еще одна АЭС, и всячески “намекали” финнам, что им надо отступиться от их гибельной затеи?

И, в таком раскладе, превышение сметы на аж на 8 млрд. евро – это такой своего рода “штраф” для Финляндии за “своевольство”?

Но, если так, то чухонцы оказались невероятно упертыми и все-таки продавили своё. По ходу дела они, как выяснилось, даже с Сименсом судились в Европейском суде, ПРИНУЖДАЯ его не выходить из сделки и все ж доделать то, под чем он подписался; и, что интересно – заставили!

В итоге мы видим в Европе довольно потешную картину; думается, в итоге у всех немцев – и у сторонников, и у противников атомной энергии – сложилось впечатление, что об них вытерли ноги. У первых – “блин, а что ж мы-то такие дураки?”, у вторых – “ферфлюхтер, да что эти финны себе позволяют?!” И – обе группы хором: “А что, так можно было?!!”

Но что делать – карма у немцев совсем испорченная.