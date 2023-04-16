Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

В мировой истории немало примеров того,

как прославленная известная личность лишалась ноги по состоянию здоровья. В

этом плане Роман Костомаров не одинок. “Дни.ру” составили небольшую

подборку звезд, которым ампутировали ноги, чтобы напомнить: увечья не властны

над величием и талантом человека.

Королева оперетты Татьяна Шмыга в

последние годы жизни мучилась из-за тромбоза. Врачи были вынуждены отрезать

артистке ногу. И хотя жила звезда после этого недолго, по сей день ее обожает

целое поколение. Фильм “Гусарская баллада” с ее участием — классика

отечественного кинематографа, а это значит, что актриса стала частью истории.

Лев Яшин и Роман Костомаров — два

легендарных спортсмена, которые потеряли ноги. Культовый вратарь лишился

конечности вследствие закупорки сосудов. Тем не менее до сих пор он остается

символом советской эпохи, который почитаем и известен во всем мире.

Юлия Началова, оказавшись на больничной

койке и будучи в сознании, резко отказалась от ампутации ноги. Медики все же

провели операцию, когда ситуация стала максимально критической. Спасти певицу

не удалось, но отсутствие конечности никак не повлияло на всенародную любовь и

светлую память о Юлии.

Сара Бернар стала инвалидом в зените своей

славы в результате неудачного падения. Как и в случае с Романом Костомаровым,

все произошло внезапно. Но даже после ампутации артистка блистала на сцене

театра практически до конца жизни. Проводить ее в последний путь решили так

много людей, что на нескольких улицах Парижа остановилось движение.

Элла Фитцжеральд потеряла обе ноги ниже

колен вследствие диабета. До самой смерти она передвигалась на инвалидной

коляске, но все равно была счастливой. Сегодня она величайшая вокалистка в

истории джазовой музыки.

Икона мирового искусства Фрида Кало в 6

лет перенесла полиомиелит, в 18 лет трамвай переломал ей позвоночник. Художница

пережила 32 операции и ампутацию ноги.

Звезда сериалов “Дальнобощики” и

“Кадетство” Александр Пороховщиков на закате дней потерял палец и

часть стопы. В отличие от Романа Костомарова, актера сразила не пневмония, а

сахарный диабет. Народного артиста России уже давно нет в живых, но в

кинематографе его творчество живет вечно.

Секс-символ советского кино Татьяна

Бестаева перенесла ампуацию стопы в 83 года и вскоре после этого умерла, но

слава о ней и выдающиеся достижения на актерском поприще нетленны. По сей день

звезда вдохновляет с экранов красотой и профессиональным мастерством.

Бывшему

защитнику сборной Италии по футболу Мауро Беллуджи ампутировали обе ноги из-за

осложнений после коронавируса. Как и Роман Костомаров, он оказался в

безвыходном положении, но не утратил оптимизма. Проявив настоящий мужской

характер, спортсмен достойно принял тяжелый поворот судьбы и до последних дней

концентрировался на свершившихся победах.