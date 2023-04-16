Бежали из-под обстрелов, попали под чиновников

Что нужно испытать и через что пройти беженцам из Украины, чтобы прижиться в России. Многие собираются ехать обратно — на пепелище.

Украинских беженцев в Москве можно наверняка встретить в двух местах: в Скорняжном переулке — в фонде помощи беженцам «Дом с маяком», и на Николоямской улице, церковном штабе помощи беженцам. С некоторыми удалось пообщаться.

Еще полгода назад поток в эти два места был очень многолюдным, сейчас людей поубавилось. Проблем, с которыми они сталкиваются, меньше не стало. И если нет родственников или знакомых в России, то новая жизнь может оказаться невыносимой. Для некоторых настолько, что проще вернуться домой, на родное пепелище.

Самая болезненная проблема — получение временной регистрации. Без «прописки» не получить ИНН, медицинский полис. Без нее не примут на работу, а ребенка не возьмут в школу. Иногда это тупиковая история, потому что далеко не все владельцы съемных квартир готовы регистрацию оформить. И что тогда? Вариант поехать в пункт временного размещения (ПВР) может не сработать, туда, как правило, заселяли тех, кого организованно эвакуировали из «ДНР» И «ЛНР», а для «самоходов» часто не находится мест. Именно поэтому многие беженцы ищут жилье в провинции, где снять его проще и дешевле. Но жизнь в глубинке — это, в довесок, и отсутствие работы либо грошовые заработки.

Понятно, что приехавшие в Россию стараются снять жилье эконом-варианта. А это автоматически означает, что, скорее всего, квартира будет «убитая» либо с самой минимальной обстановкой. Поэтому сейчас, когда люди поняли, что придется обустраиваться, а не временно пережидать катастрофу, особенным спросом стало пользоваться все, что составляет быт. В телеграм-канале фонда помощи беженцам «Дом с маяком» регулярно появляются объявления о сборе средств на бельевые сушилки, одеяла, термосы для еды (для того, чтобы брать с собой на работу обед), раскладушки, чайники.

Когда четверо членов семьи вынуждены спать на одном диване и кипятить воду для чая в единственной кастрюле, раскладушка и чайник качественно меняют жизнь.

ГОВОРЯТ БЕЖЕНЦЫ

«У меня дочь-инвалид, у нее ДЦП. Чтобы получить талон на прием, мне пришлось везти ее на такси в «Сахарово», «предъявлять» лично — по ее документу и объяснению, что она не двигается, талон дать не могли. В назначенный день опять ехать. Три тысячи на такси. А сколько придирок к анкете? Причем из-за ерунды какой-то. Спрашиваю, а можно исправить сейчас? «Нет, — отвечают. — Заполняйте новую анкету и приезжайте опять по записи». Приезжаю с исправленным, а мне уже на другой странице находят не там точку с запятой поставленные. Это ж издевательство какое-то. Но там же, в «Сахарово», мне предложили всю анкету заполнить за семь с половиной тысяч рублей. Я расплакалась, ушла…»

Все беженцы, которые приехали из Украины (хотя официально граждане с присоединенных территорий «ЛНР» и «ДНР» таковыми не считаются, они «эвакуированные») рассказывали об одних и тех же трудностях, связанных с легализацией пребывания. Особый квест, который любой прошедший вспоминает с содроганием, — это миграционный центр «Сахарово».

Не оказалось ни одного человека, который бы сказал, что это было по силам.

Возникает ощущение, что трудности здесь создаются намеренно, чтобы склонить человека к платной услуге. Это делается просто. Проще некуда.

ГОВОРЯТ БЕЖЕНЦЫ

«В общем автобусе от метро, который идет до "Сахарово", ездить неудобно, он битком набит. Мы ездили три раза через Подольск. Билет покупаешь и хотя бы сидишь. Записывают ко времени, а просидишь все равно весь день. Дочка капризничает, а деваться некуда. Я на всякий случай — люди посоветовали — брал с собой флешку с заполненной анкетой, чтобы, если что, на месте ошибки исправить. Но это тоже не вариант. Распечатать один лист анкеты на одной стороне стоит 50 рублей, а на всю анкету это очень много денег выходит. Мне юрист церковного фонда на Николоямской помогал заполнить. Два часа сидел. Я думаю, пожилому человеку самому с этим точно не справиться…»

ГОВОРЯТ БЕЖЕНЦЫ

«Я не понимаю, как в государственном учреждении беженцам за деньги могут предложить оформить анкету?! Мы же сюда без всего бежали, на еду денег не хватает. Если б не фонд благотворительный, мы бы пропали… А там нам продуктовые наборы дают, одежду…»

На официальном сайте миграционного центра «Сахарово» коммерческая услуга стоимостью непосильной для большинства беженцев именуется «Содействие в формировании пакета документов, необходимых для приема в гражданство Российской Федерации — 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей».

Отдельная и зависшая проблема — пенсии. И по возрасту, и по инвалидности. Здесь требуются особые усилия, потому что данные иногда надо запрашивать в украинских ведомствах. Но даже уже оформленные в РФ пенсии не начисляют месяцами. Если в семье у пенсионеров нет взрослых детей, которые могут помочь старикам, то это тупик.

«Я, наверное, уезжать буду. Документы все оформила, пенсии на нас с мужем тоже. А они не приходят. Уже четвертый месяц ждем. На что живем? А подруги с Украины присылают по чуть-чуть. Мы уже на пределе, и нервов никаких нет».

ГОВОРЯТ БЕЖЕНЦЫ

«Девочки (старушка лет 80, обращаясь к сотруднице склада вещей), дайте мне сумку, у моей ручка оторвалась. Я домой поеду, в Лисичанск. Я тут пропаду, жить мне негде, документы оформить не знаю как, пенсию не получаю. Устала очень. Может, дома люди помогут…»

ГОВОРЯТ БЕЖЕНЦЫ

«У моей дочери аутизм и пожизненная инвалидность. Оформить ее здесь без помощи волонтеров было бы нереально. По нашим рецептам здесь не выдавали бесплатных лекарств, приходилось покупать. А чтобы получить переосвидетельствование на инвалидность, нам с дочерью нужно было ехать в Донецк. Я этот вариант даже не рассматривала. Мои доводы, что инвалидность пожизненная, никого не убеждали. Из благотворительного фонда, который нам помогает, позвонили каким-то медицинским чиновникам, нас с большой неохотой согласились принять. Причем освидетельствовать дочь предлагали дистанционно, по тестам. Мы прошли тесты, и нам предложили 2-ю группу инвалидности. Комиссия решила, что дочь может быть отчасти самостоятельной. Но я же знаю, что это не так. Я настояла на очном тестировании. Выбила-таки 1-ю группу. Пенсию мы оформили в декабре, пока еще ничего не получили».

В ожидании выплат беженцы не могут обменять привезенные гривны на рубли. Центробанк пояснил: обмен доступен только тем, кто ранее получил социальную выплату в 10 тыс. руб., так как деньги после обмена должны зачисляться на тот же рублевый счет.

С медицинской помощью беженцам тоже много проблем. Зачастую просто из-за непонимания нормативов. По закону полис ОМС требуется только для получения плановой помощи в стационаре. Значит, в поликлинику можно прийти, как говорится, с улицы. Но не все «так однозначно». Часто людей разворачивают и отправляют за полисом. Далеко не все беженцы точно знают и, что важнее, имеют силы отстаивать свои права. А вот операция — не экстренная, но точно необходимая по жизненным показаниям, уже невозможна. Например, на сайте уполномоченной по правам человека в РФ как о ситуации, потребовавшей изрядных усилий, рассказывается о том, как удалось организовать операцию женщине, сломавшей шейку бедра. У нее не было российского гражданства, не успела сделать, а значит, и не могла рассчитывать на помощь.

Короче, все, что требует стационара,— отдельная головная боль. А значит (и об этом пишут пациентские организации),

люди с онкологией, со сложной ортопедией и травмами, с подозрениями на туберкулез фактически оказываются в жутком положении.

Среди беженцев много инсулинозависимых людей, однако получить бесплатно инсулин невозможно. Движение «Пациентский контроль» сообщало о десятках пациентов с ВИЧ-инфекцией, которые не могут встать на учет в СПИД-центрах и получить необходимые препараты.

В телеграм-канал сообщества «Врачи в помощь беженцам» ежедневно приходят десятки вопросов: «Как бесплатно вылечить зуб?», «Нужна консультация ортопеда-травматолога. Ноет прооперированное колено», «Срочно нужны медикаменты. Онкология и диабет! Помогите, пожалуйста», «А можно консультацию детского эндокринолога? У ребенка сахарный диабет», «У меня третий месяц беременности, а на учет без документов не ставят. Что мне делать?». Почти всем написавшим врачи-волонтеры помогают квалифицированной консультацией либо советом, как и где искать помощь.

Год беженца в РФ только подтвердил ощущение, что новая родина оказалась совсем не готова к потоку людей, потерявших все на Украине.

Здесь не стреляют и не взрывают дома по ночам, но банальное недоедание, осложнения от болезней, депрессия и полное непонимание перспектив изматывают не меньше воздушной тревоги.

Просто представьте, что в Россию с несколькими сумками вещей, усталостью, отчаянием и растерянностью въехала семья с детьми и престарелыми родителями.

Что им точно гарантируют здесь? Очевидно, что безо всяких проблем только лозунг — «Своих не бросаем».

СПРАВКА

По данным ООН, на октябрь 2022 года (более поздних сведений нет) в РФ было почти 2,9 млн беженцев из Украины. Государственная помощь, гарантированная Россией, — это место в Пункте временного размещения (ПВР), единовременная выплата в 10 тысяч рублей на члена семьи и пенсия в 10 тысяч на пенсионера. С этими исходными нужно начинать новую жизнь.

Наталья Чернова,

обозреватель

—