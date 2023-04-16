Слободкин, Буйнов, Галкин: вспоминаем романы Пугачевой к ее 74-летию

15 апреля 2023 г. Алле Борисовне Пугачевой исполнилось 74 года. Она всегда пользовалась большим успехом не только у миллионов поклонников, но и у представителей противоположного пола. Сейчас Примадонна замужем уже в пятый раз. Ее нынешний супруг – юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022). Однако у Пугачевой было множество романов и вне брака. В связи с днем рождения Аллы Борисовны вспомним ее любимых мужчин.

Герман Соловьев

Он был в звании майора и являлся сотрудником Звездного городка, Центра подготовки космонавтов. Увидев на сцене начинающую 17-летнюю певицу, Соловьев был ею очарован, и Алла ответила ему взаимностью. Она представила Германа своим родителям. Но то, что майор был женат, стало препятствием для развития отношений. Однако он и Пугачева всю жизнь оставались друзьями. Когда Соловьев ушел из жизни, певица пришла проводить его в последний путь.

Валерий Романов

Валерий предложил Алле стать его женой, когда он оканчивал институт иностранных языков. Это предложение было довольно неожиданным. Романов собирался отправиться на Ближний Восток переводчиком во время арабо-израильской войны. Пугачевой он предложил последовать за ним в качестве законной супруги. Если бы она дала согласие, брак был бы оформлен за несколько дней. Но будущая звезда ответила отказом, хотя при этом дала обещание дождаться возлюбленного. Но обещания своего не выполнила.

Миколас Орбакас

Они познакомились при формировании бригады для гастролей артистов цирка, где Пугачева была аккомпаниатором. В процессе сотрудничества между молодыми людьми быстро вспыхнул роман. И по прошествии нескольких месяцев они стали мужем и женой. А в 1971 г. и счастливыми родителями дочки Кристины. Этот семейный союз распался через 4 года, когда карьера Аллы Борисовны пошла в гору. Вот какое объяснение этому дает она сама:

Со временем я стала понимать, что дальнейшая жизнь с Миколасом бесперспективна: меня она не развивает, его ранит, поскольку я уже больше принадлежу сцене, чем ему. Надо было освобождать друг друга от пут взаимных обязательств. Я буквально резала по живому, переживала и за ребенка, и за мужа.

При разводе у сторон не было друг к другу никаких материальных претензий. Впоследствии Миколас Орбакас отмечал, что бывшая жена никогда не чинила ему препятствий в плане общения с дочерью. Это дает основание говорить, что расставание пары было мирным.

Павел Слободкин

Он был композитором, основавшим ансамбль “Веселые ребята”. Одним из первых Слободкин разглядел в Алле Пугачевой ее самобытный талант. Знаменитая песня “Арлекино” принесла певице победу на “Золотом Орфее”, а аранжировку к ней сделал Павел Яковлевич. О нем стали говорить как о крестном отце Примадонны. По слухам, в 1974-76 гг. между композитором и исполнительницей были романтические отношения. Говорили, что на гастролях они проживали в одном номере. Однако, после того как Алла Борисовна стала строить сольную карьеру, роман сошел на нет.

Александр Буйнов

Когда Пугачева пела в “Веселых ребятах”, она своим звонким голосом и невероятной харизмой очаровала многих представителей противоположного пола. Среди них был и Александр Буйнов. Он признавался, что с малоизвестной на тот момент вокалисткой они даже целовались. Это было в первой половине семидесятых. Однако это был всего лишь легкий флирт. Вот как певец вспоминал об этом:

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Почти все были в нее влюблены. Мне-то казалось, что только я… У нее все было как надо: ножки, мини-юбка. И конечно, она убийственно пела песню, кажется, Добрынина, “Вспоминай меня”, где в конце брала великолепный верх. Ни одна певица в СССР этим не пользовалась. А у Аллы так четко получалось, подъем такой.

Между музыкантами в результате сложились дружеские отношения, которые длятся десятилетиями, и оба они очень рады этому факту.

Константин Орбелян

Орбелян был композитором, пианистом, дирижером, народным артистом СССР. Алла Борисовна вызвала у него большую симпатию, когда выступала на одном из эстрадных конкурсов. И она ответила взаимностью. В 1970-х гг. Пугачева была солисткой эстрадного оркестра Армении, а Орбелян руководил им. Одно время они даже собирались пожениться. Однако этого не случилось, потому что на горизонте появился Александр Стефанович, в которого влюбилась будущая звезда. Говорят, что стихи песни “Маэстро” на музыку Раймонда Паулса были написаны по просьбе Аллы Борисовны и посвящены Константину Орбеляну.

Александр Стефанович

Пугачева со Стефановичем встретились в доме Леонида Дербенева, поэта-песенника. Между ними быстро вспыхнула страсть, и они поженились. Режиссер стал продюсером супруги и ее имиджмейкером. Он стал выстраивать продуманную стратегию с целью покорения Аллой Борисовной многомиллионной аудитории. И хотя популярность певицы стремительно возросла, этого нельзя было сказать о доверии друг к другу внутри семейной пары. По словам Пугачевой, брак распался из-за измен Стефановича.

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Евгений Болдин

Евгений был другом семьи и по совместительству концертным директором певицы. Жена музыкального продюсера Мила и Алла Борисовна со Стефановичем часто вместе отдыхала за городом. И Евгений, и Алла почти одновременно развелись со своими супругами, и их отношения переросли в романтические. Официально их брак просуществовал 8 лет. Но, по признанию Примадонны, их отношения с Болдиным были, скорее, партнерскими, а их официальная регистрация – формальностью. В действительности у обоих были бурные романы на стороне.

Владимир Кузьмин

О том, что на сцене появился талантливый музыкант, Пугачевой стало известно из прессы. И она приехала на концерт Владимира Кузьмина с целью личного знакомства с ним. Очень скоро после этого артисты стали встречаться, но долго продлиться их роману было не суждено. Вот как об этом рассказывал сам Кузьмин:

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Да, у нас с ней был творческий союз, небольшой роман, не более. Когда мы были вместе, я писал ей песни, она их с благодарностью исполняла, говорила, что это хорошие и талантливые работы. Но… Мне не хотелось быть в тени Пугачевой. Тем более я рокер, а с ней мне приходилось превращаться в попсовика. Я понял, что как музыкант деградирую. Я птица вольная. А с Аллой были правила. Но какие для рокера могут быть правила? На определенном этапе отношений мы оба почувствовали дискомфорт. Мне было трудно об этом сказать Примадонне. К счастью, она все поняла сама и отпустила меня.

Сергей Челобанов

После того как Пугачева услышала записи H-Band, группы Челобанова, на кассете, она взяла его под свое покровительство. Алла Борисовна доверила Сергею создание аранжировок для ее песен. Он стал участником “Рождественских встреч”. Певица вплотную занялась имиджем певца, к его услугам были лучшие портные и парикмахеры. После выхода песни “Незваный гость” публика пришла к выводу, что артистов связывает нечто большее, чем совместное творчество. При этом у Сергея Челобанова в Саратовской области были жена и дети. А Пугачева была замужем за Евгением Болдиным. По словам Сергея, их роман длился 4 года. Вскоре после этого Примадонна вступила в брак с Филиппом Киркоровым.

Филипп Киркоров

После развода с Евгением Болдиным Алла Борисовна, по ее словам, ощущала одиночество. И когда за ней стал ухаживать молодой красавец Киркоров, она была этому рада. Однако расположения Примадонны ему пришлось добиваться довольно долго. В результате в 1994 г. Филипп и Алла официально стали мужем и женой. Однако звезда в скором времени осознала, что это был поспешный шаг. Позднее она признавалась:

Буквально на второй день после свадьбы я поняла, что совершила ужасную ошибку, этот человек мне не подходит. И при этом официально продержалась с ним 10 лет, а неофициально уже через год мы вместе не жили.

Что касается Киркорова, то он пришел к выводу, что был слишком увлечен своей карьерой, поэтому не смог сохранить супругу:

Я же безумно ее любил, но заигрался в звездность и потерял. Сам виноват. Она недополучала того, что должна была.

Тем не менее артистам удалось сохранить теплые отношения. Филипп Бедросович стал другом новой семьи Пугачевой.

Максим Галкин

Сначала Пугачева с Галкиным свои отношения скрывали. Расписались они после десяти лет совместной жизни, в 2011 г., а в 2017 г. обвенчались. При этом хейтеры отводили этому неравному браку короткий век, но их прогнозы не оправдались. Артистка утверждает, что сейчас в ее личной жизни нет никаких проблем:

Первый раз в жизни мне не приходится человеку ни в чем помогать. И так все у нас спокойно, и мирно, и весело, и проблем никаких нет. Мне с Максимом так комфортно, словно пазлы сошлись.

В 2013 г. супруги прибегли к услугам суррогатной матери, и на свет появились двойняшки, которых зовут Лиза и Гарри. В марте 2022 г. Алла Борисовна вместе с детьми улетела в Израиль вслед за мужем. Тогда она говорила, что это временно и вскоре она планирует возвратиться. Примадонна отмечала:

Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией.

Но пребывание за границей затянулось. Максим Галкин признан иноагентом, а деятельность Пугачевой хотят проверить на предмет дискредитации армии. Однако верные поклонники звезды искренне сопереживают ей и ее семейству, издалека наблюдая за ее пребыванием в Израиле.