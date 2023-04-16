 

Мнение: Патриарх в бронежилете?

16.04.2023, 19:15, Разное
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя совершил торжественный молебен в честь праздника Светлого Христова Воскресения. И сказал Патриах, что нужно сделать все, чтобы конфликт в Украине остановился, чтобы братские и дружеские отношения снова соединяли наши народы, которые когда-то были одним.

Дословно:   «…В светозарный праздник Пасхи наши особые молитвы обращены к Богу о людях, находящихся в зоне военных действий. Мы как христиане не можем оставаться безучастными к бедам и лишениям наших братьев и сестёр, поэтому мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы Он (…) исцелил телесные, а наипаче – душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой Днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир».

Интересный разворот. Год назад, если мне не изменяет память,  Патриах призывал «не бояться смерти за родину».

А еще меня удивило огромное количество телохранителей, в окружении которых Патриарх приехал в храм Христа Спасителя.

Зачем Патриарху столько охраны? Вроде бы «всё в руке Божией» и «без Божьей воли даже волос с головы не упадёт». Но Патриарх – с охраной. Не удивлюсь,если под рясой у него кевларовый бронежилет.

Выходит, что Патриарх кого-то опасается? И не рассчитывает только на милость Всевышнего?

Фотография Патриарха на пасхальном богослужении отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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