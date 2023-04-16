Четыре признака, что кровяное давление может быть “очень высоким” или даже опасным для жизни

Кровяное давление может быть “серьезным” и даже угрожать жизни. Головные боли, одышка, боль в груди и носовое кровотечение обычно не проявляются до тех пор, пока артериальное давление не станет чрезвычайно высоким.

Ирина Андреева, терапевт, говорит, что высокое кровяное давление может быть фактором риска инсульта или инфаркта. Однако высокий уровень артериального давления не обязательно означает, что у человека появятся симптомы. Некоторые люди чувствуют себя нормально. Поэтому важно регулярно проверять свое кровяное давление, особенно если вам больше 40 лет.

Симптомы высокого кровяного давления обычно отсутствуют до тех пор, пока оно не проявляется в течение нескольких лет. Даже если симптомы появляются, они могут не свидетельствовать о серьезности проблемы. Пагубное воздействие кровяного давления обычно не проявляется в полной мере в течение многих лет. “Когда давление становится слишком высоким, сердце, сосуды и другие органы подвергаются нагрузке”.

Это может привести к потенциально смертельным заболеваниям. В качестве примера можно привести болезни сердца, сердечную недостаточность и инсульты.