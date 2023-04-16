Brent является основой для предложения правительства рассчитывать пошлину на Urals
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По данным российского правительства, подготовлены поправки, которые позволят рассчитывать экспортные пошлины на российскую нефть Urals как на основе ее цены, так и на основе эталона Brent. Также предлагается ограничить размер скидки на Urals. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поправки, которые оказались в распоряжении ведомства.
Их рассмотрением займется специальный комитет Госдумы. По данным ТАСС, при расчете экспортных пошлин на нефть необходимо учитывать среднюю цену Brent на мировых рынках (Средиземноморье, Роттердам), а также цены North Sea Dated на рынке Северного моря. Датированные цены на Северном море будут отслеживаться с 15 апреля. Новые схемы расчета будут введены с 1 июня 2019 года.
Согласно поправкам, если цена Urals будет меньше, чем $204,4 за тонну и $182,5 за North Sea Dated соответственно, то цена будет снижена до $204,4 за тонну и $182,5 за каждую тонну. В апреле в РФ вступил в силу новый закон о расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также дополнительного дохода от разведки углеводородного сырья (НДПИ), исходя из цены на нефть марки Urals. Закон ограничивает скидку на нефть Urals при расчете пошлины. В апреле, если скидка на Urals превышает 34 доллара по средней цене Brent, то НДПИ и НДПИ рассчитываются с учетом этой скидки. В мае скидка составит $31 по Brent, в июне – $28. С июля она составит $25.По оценкам Министерства финансов, цена на нефть марки Urals в марте 2023 года составит $47,85 за баррель по сравнению с $89,05 за баррель в марте 2022 года. По оценкам Министерства финансов, стоимость нефти упала в 1,86 раза.
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