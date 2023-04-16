Brent является основой для предложения правительства рассчитывать пошлину на Urals

По данным российского правительства, подготовлены поправки, которые позволят рассчитывать экспортные пошлины на российскую нефть Urals как на основе ее цены, так и на основе эталона Brent. Также предлагается ограничить размер скидки на Urals. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на поправки, которые оказались в распоряжении ведомства.

Их рассмотрением займется специальный комитет Госдумы. По данным ТАСС, при расчете экспортных пошлин на нефть необходимо учитывать среднюю цену Brent на мировых рынках (Средиземноморье, Роттердам), а также цены North Sea Dated на рынке Северного моря. Датированные цены на Северном море будут отслеживаться с 15 апреля. Новые схемы расчета будут введены с 1 июня 2019 года.

Согласно поправкам, если цена Urals будет меньше, чем $204,4 за тонну и $182,5 за North Sea Dated соответственно, то цена будет снижена до $204,4 за тонну и $182,5 за каждую тонну. В апреле в РФ вступил в силу новый закон о расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также дополнительного дохода от разведки углеводородного сырья (НДПИ), исходя из цены на нефть марки Urals. Закон ограничивает скидку на нефть Urals при расчете пошлины. В апреле, если скидка на Urals превышает 34 доллара по средней цене Brent, то НДПИ и НДПИ рассчитываются с учетом этой скидки. В мае скидка составит $31 по Brent, в июне – $28. С июля она составит $25.По оценкам Министерства финансов, цена на нефть марки Urals в марте 2023 года составит $47,85 за баррель по сравнению с $89,05 за баррель в марте 2022 года. По оценкам Министерства финансов, стоимость нефти упала в 1,86 раза.