 

Министерство экономики: Российский экспорт нефти и газа снизится на 6,7% в реальном выражении в 2023 году

16.04.2023, 18:45, Разное
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Согласно публикации Министерства экономики РФ “Социально-экономический прогноз Российской Федерации и основные параметры его функционирования”, экспорт нефти и газа в РФ в 2023 году снизится на 6,7% в реальном выражении.

В 2024-2026 годах он будет расти в среднем на 2,9% в год. Министерство экономики опубликовало сценарии развития российской экономики и основные показатели прогноза социально-экономического роста на 2024 год и плановый период 2025 и 2020 годов. В документе говорится, что “в 2023 году нефть и газ снизятся на 6,7% реально, а ненефтяной газ будет восстановлен за счет переориентации поставок в нейтральные и дружественные страны”. В 2024-2026 годах экспорт нефти и газа будет расти в среднем на 2,9% в год. Министерство прогнозирует, что ненефтяной экспорт (который будет расти в среднем на 4,1% в год) также будет расти более быстрыми темпами.

По данным Министерства экономики, оно также обновило свой прогноз по ВВП России. По оценкам Минэкономики, в феврале 2023 года ВВП снизится на 2,8% по сравнению с январскими 2,9%. Ранее Минэкономики предполагало, что ВВП в феврале снизится на 3,1% в годовом исчислении. Согласно опубликованному сегодня документу, восстановительный ВВП вырастет на 2,0% в 2020 году, а затем ускорится до 2,8% в 2026 году, причем основным драйвером будет внутренний спрос.

Министерство сообщило, что уровень инфляции на конец 2023 года составит 5,3% с декабря по декабрь 2022 года. В прогнозе говорится, что “ожидается, что инфляция достигнет целевого показателя Банка РФ в 4% к 2024 году и останется на нем в 2025-2026 годах”.

Нефтегазовые доходы в первом квартале 2023 года составили 1,6335 трлн руб. Это на 45% меньше по сравнению с предыдущим годом из-за снижения цен на российскую нефть Urals и сокращения экспорта природного газа. Министерство финансов прогнозирует, что нефтегазовые доходы могут начать медленно расти вслед за скидкой на Urals.Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ”.


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