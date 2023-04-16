 

Мистический триллер «Колобок» и мелодрама «Курочка Ряба»: Минкульт планирует снимать сериалы по народным сказкам

16.04.2023, 18:33, Разное
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Министерство культуры России планирует уже в ближайшие месяцы приступить к производству отечественной кино- и видеопродукции по мотивам народных сказок.

Наиболее масштабные проекты – мистический триллер «Колобок» (8 серий), мелодрама «Курочка Ряба» (2 сезона, 16 серий) и криминальная драма «Репка» (25 серий). Сценарии уже готовы и утверждены комиссией по культуре и исскусству, сейчас идёт поиск инвесторов и предварительный отбор актёров, включая съёмку проб на соответствующие роли. В проектах будут участвовать как молодые актеры, так и известные представители театра и кино, такие как Сергей Гармаш, Яна Поплавская, Дмитрий Певцов, Сергей Безруков, Ольга Бузова, Сергей Маковецкий, Екатерина Гусева и Елена Яковлева и многие другие.

Для ускорения производства решено отказаться от применения компьютерной мультипликации – все актёры, играющие «нечеловеческие» роли, будут в костюмах и гриме, как было принято в советской школе кинематографа. Сами же съёмки пройдут в основном в естественных природных условиях, а не в павильонах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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