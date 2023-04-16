 

Опция смены пола будет доступна на «Госуслугах» и после окончания призыва на срочную службу

16.04.2023, 17:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Представитель
Минцифры Виктор Антонов опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что
возможность изменить свой пол на портале «Госуслуги» станет недоступной
гражданам после окончания воинского призыва. Чиновник заверил, что менять пол
онлайн можно будет независимо от проведения призывных мероприятий в стране.

Возможность
изменить свой пол в личном кабинете «Госуслуг» появилась одновременно с
принятием законов, разрешающих присылать гражданам цифровые повестки. По
состоянию на сегодняшний день свыше 11 тысяч россиян воспользовались этой функцией,
притом более 97% из них приходится на долю молодых мужчин в возрасте до 30 лет,
решивших стать женщинами. Для смены пола достаточно заполнить форму на «Госуслугах»,
после чего заявитель автоматически становится в очередь на проведение
соответствующей медицинской операции. В назначенный день необходимо явиться в
поликлинику по месту жительства и привести фактический пол в соответствие с юридическим,
объясняет Виктор Антонов.

«Россия –
свободная страна. В то время, как Запад истерически толкает повестку на тему
трансгендеров, мы безо всякого лишнего шума предоставили гражданам возможность
менять пол онлайн. По данным Росстата, в России более 1,4 млн желающих стать
женщинами, в основном это молодые здоровые парни. Учитывая дефицит женщин в
стране, мы не видим смысла отказывать им в этом желании, и будем всячески ему
содействовать», – говорит представитель Минцифры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03.23 / Причиной пожара в квартире в центре Москвы названо курение

25.03.22 / Шойгу устроил разнос бригаде ПВО, не сумевшей сбить самолёт Чубайса

24.08.20 / В Белоруссии – на острие ножа

15.06.22 / Мнение: Арест на высказывания

28.09.21 / Против Навального завели дело о недоносительстве на Волкова

07.12.20 / Старый телевизор полтора года лишал деревню интернета

27.01.22 / Первую книгу об истории триатлона в России представит Ксения Шойгу

14.12.22 / Видеоняня сняла как призрак гладит ребенка по голове

17.06.21 / Гарри Каспаров прошелся на счет Байдена на саммите: Путин «получил то, что хотел»

25.11.22 / Оттенки шампанского и драматичный «Кошачий взгляд»: смелый макияж глаз в стиле металлик для сезона праздничных мероприятий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика