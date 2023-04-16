Опция смены пола будет доступна на «Госуслугах» и после окончания призыва на срочную службу

Представитель

Минцифры Виктор Антонов опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что

возможность изменить свой пол на портале «Госуслуги» станет недоступной

гражданам после окончания воинского призыва. Чиновник заверил, что менять пол

онлайн можно будет независимо от проведения призывных мероприятий в стране.

Возможность

изменить свой пол в личном кабинете «Госуслуг» появилась одновременно с

принятием законов, разрешающих присылать гражданам цифровые повестки. По

состоянию на сегодняшний день свыше 11 тысяч россиян воспользовались этой функцией,

притом более 97% из них приходится на долю молодых мужчин в возрасте до 30 лет,

решивших стать женщинами. Для смены пола достаточно заполнить форму на «Госуслугах»,

после чего заявитель автоматически становится в очередь на проведение

соответствующей медицинской операции. В назначенный день необходимо явиться в

поликлинику по месту жительства и привести фактический пол в соответствие с юридическим,

объясняет Виктор Антонов.

«Россия –

свободная страна. В то время, как Запад истерически толкает повестку на тему

трансгендеров, мы безо всякого лишнего шума предоставили гражданам возможность

менять пол онлайн. По данным Росстата, в России более 1,4 млн желающих стать

женщинами, в основном это молодые здоровые парни. Учитывая дефицит женщин в

стране, мы не видим смысла отказывать им в этом желании, и будем всячески ему

содействовать», – говорит представитель Минцифры.

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