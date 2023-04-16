Опция смены пола будет доступна на «Госуслугах» и после окончания призыва на срочную службу
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Представитель
Минцифры Виктор Антонов опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что
возможность изменить свой пол на портале «Госуслуги» станет недоступной
гражданам после окончания воинского призыва. Чиновник заверил, что менять пол
онлайн можно будет независимо от проведения призывных мероприятий в стране.
Возможность
изменить свой пол в личном кабинете «Госуслуг» появилась одновременно с
принятием законов, разрешающих присылать гражданам цифровые повестки. По
состоянию на сегодняшний день свыше 11 тысяч россиян воспользовались этой функцией,
притом более 97% из них приходится на долю молодых мужчин в возрасте до 30 лет,
решивших стать женщинами. Для смены пола достаточно заполнить форму на «Госуслугах»,
после чего заявитель автоматически становится в очередь на проведение
соответствующей медицинской операции. В назначенный день необходимо явиться в
поликлинику по месту жительства и привести фактический пол в соответствие с юридическим,
объясняет Виктор Антонов.
«Россия –
свободная страна. В то время, как Запад истерически толкает повестку на тему
трансгендеров, мы безо всякого лишнего шума предоставили гражданам возможность
менять пол онлайн. По данным Росстата, в России более 1,4 млн желающих стать
женщинами, в основном это молодые здоровые парни. Учитывая дефицит женщин в
стране, мы не видим смысла отказывать им в этом желании, и будем всячески ему
содействовать», – говорит представитель Минцифры.
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