Белоруссия объявила о создании «трактора Судного дня»

Минобороны Белоруссии представило Александру Лукашенко экспериментальный ракетонесущий трактор.

Новейшая разработка станет первой боевой машиной в формирующихся войсках стратегического назначения.

Работа над проектом началась сразу же после заявления президента России Владимира Путина о передаче Республике Беларусь российского ядерного оружия. Журналисты уже успели окрестить «трактором Судного дня» детище конструкторского бюро Минобороны при Минском тракторном заводе. Белорусские эксперты полагают, что созданный ракетный комплекс способен существенно укрепить суверенитет страны и её позиции на международной арене.

– Несущая платформа выбрана неслучайно. Она обладает отличной проходимостью и дает возможность ездить как по дорогам, так и прокладывать их прямо на ходу, — заявил главный инженер проекта Павел Климов. — Мощный двигатель работает на всех известных видах топлива и обладает режимом форсажа, что позволяет эффективно уходить от преследования. В наличии пуленепробиваемые колеса, бронированные стекла и двери, а также пулемёт Калашникова для уничтожения живой силы противника.

Дальность полета ракеты, которой оснащён трактор, составляет 537 метров. Разработчики считают этот показатель достаточным для преодоления польской границы. При необходимости дальность может быть увеличена еще на 42 метра, если машину расположить на возвышенности.

Трактор заступит на боевое дежурство после прохождения полевых испытаний и учебных стрельб.

—