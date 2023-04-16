Французский боб снова в моде: изучаем трендовые разновидности

Стрижка французский боб является достаточно интересной и элегантной прической, которую просто обожают многие знаменитости.

Эта стрижка всегда выглядит современно и свежо. Кроме того, большим ее преимуществом является то, что она не требует слишком сложного ухода.

Французский боб отличается тем, что волосы доходят длиной до подбородка, и имеет легкую челку. Такая прическа помогает скорректировать овал.

Французский боб легко адаптируется к совершенно любой форме лица и текстуре волос. Вот несколько отличных вариантов такой прически, которая подойдет каждой девушке.

Что такое французский боб

Это стрижка, которая характеризуется тем, что волосы доходят длиной до подбородка, скулы подчеркиваются челкой, которая подстрижена до уровня бровей.

Можно носить волосы как идеально гладкими и ровными, так и слегка волнистыми.

Что касается цвета прядей, то классический французский боб идеально смотрится на темных волосах. Также интересным вариантом станет многотональный шоколадный балаяж. Хорошо смотрится прическа и на светлых волосах.

Волнистый французский боб

Прически средней длины хорошо подходят для волнистых волос. Можно использовать щипцы для завивки, сделать волны, а затем позволить прядям красиво ниспадать в течение дня.

Также можно заплести косу на слегка влажные волосы. Это позволит создать естественные кудри.

Рваный французский боб

Это достаточно интересная и оригинальная прическа с рваными кончиками. Чтобы стрижка выглядела еще более интересно и стильно, стоит использовать утюжок, чтобы сделать красивую укладку.

Это позволит создать дополнительную динамику. Такая прическа отлично подойдет для каждой девушки.

Гладкий французский боб

Боб просто идеально подойдет для девушек с прямыми и гладкими волосами. Такая прическа идеально подходит для девушек с любым овалом лица и помогает подчеркнуть скулы.

Для придания дополнительного блеска стоит использовать масло для волос.

Французский боб с боковым пробором

Это достаточно простой, но шикарный вариант прически, который неподвластен времени и подойдет для любого стиля.

Для укладки стоит использовать фен и кондиционер. Чтобы придать форму челке, нужно укладывать ее при помощи круглой щетки.

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Классический французский боб

Такая прическа поможет подчеркнуть естественную текстуру прядей.

Для блондинок стоит использовать специальные средства, которые помогут сохранить пряди здоровыми и сильными, сведя к минимуму пушистость.

Укороченный французский боб

Эта стрижка выглядит просто идеально. Она не требует слишком сложной укладки.

При сушке естественным образом можно подчеркнуть текстуру прядей. Между мытьем стоит использовать сухой шампунь, чтобы добавить объем.

Французский боб с косым пробором

Эт идеальный вариант для тех, кому не нравится челка. Прическа с боковым пробором выглядит просто восхитительно.

Для укладки стоит использовать спрей с морской солью.

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Пышный французский боб

Это красивая и объемная прическа. Она отлично подойдет всем тем, у кого густые волосы.

Дополнить свой образ можно красивой повязкой. Это поможет несколько разнообразить создаваемый образ.

Прямой французский боб

Красивый короткий боб выглядит стильно, эффектно и притягательно.

Чтобы получить гладкий вид стрижки, стоит просто причесать пряди расческой.

Округлый французский боб

Эта стрижка подчеркивает линию подбородка и закруглена в нижней части. Это помогает смягчить челюсть, а также подчеркивает скулы.

Это вневременная прическа. Можно немного поэкспериментировать со своим образом, изменив цвет волос.