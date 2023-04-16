Как предотвратить появление раздражения и вросших волос после бритья и что делать, если они все-таки появились

Проблема вросших волос и раздражения после бритья хорошо знакома как мужчинам, так и женщинам. Это приводит к зуду, повреждению кожи, покраснению и другим косметологическим дефектам. При этом современные косметологические средства, правильный уход и острые бритвы позволяют решить подобные проблемы, раз и навсегда избавившись от вросших волос и раздражения.

Раздражение и ожоги от бритвы

Под бритвенным ожогом принято понимать раздражение кожи, которое проявляется в виде покраснения, зуда и шелушения. Подобное может отмечаться сразу же после бритья или же через несколько часов после такой процедуры. Причем такие неприятные ощущения могут длиться как пару часов, так и 2-3 дня. Установлено, что получить такой характерный бритвенный ожог проще всего, если пользоваться тупой и старой бритвой или же срезать волосы против их роста. Также необходимо соблюдать аккуратность во время такой процедуры, не спешить и не натягивать волосяные фолликулы или кожу.

Как избавиться натуральными средствами от бритвенного ожога

По словам дерматологов, лучше всего при появлении такого ожога несколько дней не бриться, что позволит коже самой залечить повреждения и прийти в норму. Однако, подобное часто просто невозможно, так как ходить с двух-трехдневной щетиной в офис бывает затруднительно. Поэтому приходится использовать различные косметологические средства, чтобы избавиться от такого раздражения после бритья.

Чтобы уменьшить зуд, необходимо использовать специальные увлажняющие кожу средства. Отличная натуральная косметика – это кокосовое масло и алоэ вера. Они оба содержат глицерин, который отвечает за восстановление естественной барьерной функции кожи. Кокосовое масло успокаивает раздраженную кожу, обладая ярко выраженной противовоспалительной активностью. Также в борьбе с таким раздражением после бритья можно использовать экстракт алтея.

Избавление от порезов после бритья

Как бы аккуратно не брился человек, все же избежать раздражения кожи и порезов часто будет невозможно. В подобном случае можно использовать специальные кремы, которые содержат гидрокортизон. Это соединение уменьшает воспаление и покраснение, оно снимает зуд, который появляется из-за ожога от бритвы.

Не нужно пренебрегать использованием лосьона после бритья. Часто такие средства содержат различные компоненты, которые предупреждают раздражение и ускоряют восстановление кожи. В том числе в таких лосьонах имеется гликолевая кислота, которая дезинфицирует кожу, эффективно ее увлажняет и предупреждает зуд с жжением.

Также избавиться от порезов после бритья можно с помощью экстракта гамамелиса. Это отличное средство, которое успокаивает кожу, одновременно снимая зуд. Обычно такие лосьоны содержат спирт, что позволяет дезинфицировать кожу после бритья. Также для решения проблемы воспаления после бритья можно использовать салициловую кислоту. Она успокаивает воспаление, одновременно предупреждая появление прыщей.

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Как правильно бриться

Куда проще бывает избежать ожогов и раздражения от бритья, правильно выполняя такую процедуру. В первую очередь не следует спешить, что часто приводит к сильным порезам. Часто причиной появления таких ожогов на коже является именно спешка, когда человек быстро бреется и натягивает недостаточно увлажненную кожу.

Также помните о том, что бриться нужно обязательно острыми лезвиями. Если использовать старый станок, то подобное не только не позволит удалить всю растительность, но и обязательно приведет к появлению воспаления и характерных красных точек. Не стоит экономить на качественных бритвах.

Обязательно возьмите себе за правило бриться по направлению роста волос. В подобном случае существенно уменьшается раздражение. После бритья нужно обязательно нанести увлажняющий крем или специальный лосьон. Такое средство успокаивает кожу, предупреждая в последующем появление воспаления и ожогов.

Что такое вросшие волосы

Под вросшими волосами принято понимать волосы, которые в процессе роста изгибаются в обратную сторону, прокалывают кожу и прорастают под нее. Чаще всего подобное случается в тех случаях, когда мертвые клетки блокируют фолликул, поэтому волосы не могут прорасти над поверхностным слоем дермы. В особенности подобные проблемы отмечаются у людей с вьющимися локонами. Причем чаще всего локализуются такие вросшие волосы в области подбородка и в зоне бикини.

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В большинстве случаев вросшие волосы не приводят к появлению раздражения, а вскоре они рассасываются сами собой, поэтому человек даже не знает об их появлении. Но если на коже появляются едва заметные бугорки, они начинают зудить и вызывать болевые ощущения при прикосновении, то в подобном случае нужно принимать соответствующие меры. В определенных ситуациях такие вросшие волосы могут все же выходить наружу, продолжая свой естественный рост.

Как решить проблему с вросшими волосами

Если вросший волос начинает воспаляться и болеть, то нужно все же решать имеющиеся проблемы. В подобном случае можно использовать натуральные средства, которые имеются практически в каждом доме. Например, для отшелушивания можно использовать теплые компрессы, что позволяет высвободить из-под кожи волоски. Для такого отшелушивания используют сухие щетки и различные скрабы. В редких случаях вросшие волосы воспаляются и начинают выделять гной. В подобном случае необходимо дезинфицировать повреждения, и, если оно не проходит несколько дней, обратиться к дерматологу.

Лечение вросших волос различными средствами

В аптеках можно найти различные безрецептурные средства, которые позволяют эффективно решить проблему вросших волос. Чаще всего это мази с ретиноидами, которые позволяют отшелушивать кожу вокруг вросших волос, после чего они поднимаются на поверхность. Хорошую эффективность показывают средства с гликолевой и салициловой кислотами, а также с перекисью бензойла. Можно также использовать экстракт коры ивы и гамамелис. Следует лишь ознакомиться с инструкцией конкретного средства и использовать его исключительно в полном соответствии с рекомендациями производителя.

Осложнения от вросших волос

Вросшие волосы могут воспаляться, краснеть и опухать, становясь болезненными при прикосновении. Если появляется область обесцвечивания или гной, то в подобном случае нужно обратиться к дерматологу. В определенных случаях даже назначают антибиотики, что позволяет справиться с возможной инфекцией. Если такие вросшие волосы отмечаются постоянно, врач может назначить стероидный крем, который уменьшает воспаление и улучшает отшелушивание кожи, что позволяет решить проблемы с вросшими волосами.

Как предупредить появление вросших волос

Универсального и стопроцентно эффективного способа в подобном случае не существует. Чтобы уменьшить количество таких вросших волос, необходимо регулярно удалять омертвевшую кожу, используя для этого специальные кремы или скрабы. Также следует после бритья обязательно качественно увлажнять кожу, что обеспечивает ее защиту и предупреждает воспаление. Чтобы отшелушивать кожу, можно порекомендовать использовать специальные щетки, которыми следует обрабатывать тело после приема душа. Но при этом нужно действовать максимально аккуратно, чтобы избежать раздражения кожи от воздействия слишком жесткой щетины.