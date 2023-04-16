 

Польша приостановила закупку украинского зерна ради защиты своих фермеров

16.04.2023, 14:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Польские власти приняли решение приостановить экспорт украинского зерна, пишет N-TV. В Варшаве объяснили это решение необходимостью защитить интересы местных производителей: издание напоминает, что недавно в Польше прошли протесты фермеров, выступавших против беспошлинного ввоза зерна с Украины в страны ЕС.


AP

Польша приостановила закупку зерна и прочих продуктов с Украины, пишет N-TV. По словам председателя правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, эта мера нужна для того, чтобы защитить польских фермеров.

Как отмечает издание, в странах Восточной Европы имеются крупные запасы украинского зерна — более дешёвого в сравнении с зерном, собираемым в странах ЕС. Из-за проблем с логистикой это зерно накапливается и не экспортируется в другие страны, что бьёт по местным фермерам, сталкивающимся с падением цен и спроса на собственную продукцию.

В Польше дело дошло даже до протестов сельскохозяйственных работников, требовавших ввести пошлины на ввоз украинского зерна. Несмотря на это, ЕС продлил беспошлинный ввоз украинского зерна до июня 2024 года. В Варшаве данный шаг рассмотрели как проблему, особенно на фоне того, что в этом году в стране пройдут парламентские выборы.

«Мы были и остаёмся друзьями и союзниками Украины. Однако обязанность любой власти, или, по крайней мере, хорошей власти, состоит в том, чтобы защищать интересы своих граждан», — приводит издание слова Качиньского. Качиньский также заявил, что Польша готова провести с Украиной переговоры по зерновому вопросу.

N-TV напоминает, что это не первый удар для украинского сельского хозяйства. Недавно Словакия запретила закупку украинской пшеницы после обнаружения в ней пестицидов. Как отмечает издание, Словакия была одной из стран ЕС, фермеры которой чувствовали угрозу из-за беспошлинного импорта украинского зерна. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11.21 / Карпин решил руководить сборной РФ в стыковых матчах ЧМ-2022

02.04.21 / Пользователи iOS 14.5 смогут перекалибровывать аккумуляторы

14.09.21 / В Якутии отменили режим ЧС регионального характера

26.02.21 / Кулеба о ситуации на Донбассе: Чтобы сдвинуть дело с места, необходим саммит “Нормандской четверки”

16.02.21 / Китай выбрал российский прибор для миссии по исследованию астероида

26.04.22 / Аналитики предсказали РФ восстановление экономики за десять лет

22.04.21 / Словакия следом за Чехией высылает трех российских дипломатов

10.07.22 / В Москве из-за непогоды в больницу доставлено 10 человек, один погиб

19.09.20 / В удалённой работе много плюсов, но она приводит к убыткам для экономики

10.08.20 / Первые итоги президентских выборов в Беларуси

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика