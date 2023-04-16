Польша приостановила закупку украинского зерна ради защиты своих фермеров

Польские власти приняли решение приостановить экспорт украинского зерна, пишет N-TV. В Варшаве объяснили это решение необходимостью защитить интересы местных производителей: издание напоминает, что недавно в Польше прошли протесты фермеров, выступавших против беспошлинного ввоза зерна с Украины в страны ЕС.



AP

Польша приостановила закупку зерна и прочих продуктов с Украины, пишет N-TV. По словам председателя правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, эта мера нужна для того, чтобы защитить польских фермеров.

Как отмечает издание, в странах Восточной Европы имеются крупные запасы украинского зерна — более дешёвого в сравнении с зерном, собираемым в странах ЕС. Из-за проблем с логистикой это зерно накапливается и не экспортируется в другие страны, что бьёт по местным фермерам, сталкивающимся с падением цен и спроса на собственную продукцию.

В Польше дело дошло даже до протестов сельскохозяйственных работников, требовавших ввести пошлины на ввоз украинского зерна. Несмотря на это, ЕС продлил беспошлинный ввоз украинского зерна до июня 2024 года. В Варшаве данный шаг рассмотрели как проблему, особенно на фоне того, что в этом году в стране пройдут парламентские выборы.

«Мы были и остаёмся друзьями и союзниками Украины. Однако обязанность любой власти, или, по крайней мере, хорошей власти, состоит в том, чтобы защищать интересы своих граждан», — приводит издание слова Качиньского. Качиньский также заявил, что Польша готова провести с Украиной переговоры по зерновому вопросу.

N-TV напоминает, что это не первый удар для украинского сельского хозяйства. Недавно Словакия запретила закупку украинской пшеницы после обнаружения в ней пестицидов. Как отмечает издание, Словакия была одной из стран ЕС, фермеры которой чувствовали угрозу из-за беспошлинного импорта украинского зерна.