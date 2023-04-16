 

В ходе пасхальной службы патриарх Кирилл призвал возродить СССР

16.04.2023, 13:33, Разное
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Во время традиционной пасхальной речи патриарх Кирилл предложил провести референдум о воссоздании Советского Союза. 

По замыслу главы РПЦ, обновлённое государство должно сочетать в себе лучшее, что было в Российской империи и СССР – православие, социализм, равенство и веру в светлое будущее. 

«В ответ на диктат западных сатанистов мы должны предложить новую концепцию. Я призываю к возрождению Советского Союза, но не его безбожной ленинской версии. Давайте строить СССР с православным лицом», – призвал патриарх.

Социологическая служба РПЦ оперативно провела опрос верующих, об их отношении к идеи возродить Советский Союз. Каждый второй прихожанин безоговорочно поддерживает инициативу патриарха и лишь 10% выступают против. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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