В ходе пасхальной службы патриарх Кирилл призвал возродить СССР

Во время традиционной пасхальной речи патриарх Кирилл предложил провести референдум о воссоздании Советского Союза.

По замыслу главы РПЦ, обновлённое государство должно сочетать в себе лучшее, что было в Российской империи и СССР – православие, социализм, равенство и веру в светлое будущее.

«В ответ на диктат западных сатанистов мы должны предложить новую концепцию. Я призываю к возрождению Советского Союза, но не его безбожной ленинской версии. Давайте строить СССР с православным лицом», – призвал патриарх.

Социологическая служба РПЦ оперативно провела опрос верующих, об их отношении к идеи возродить Советский Союз. Каждый второй прихожанин безоговорочно поддерживает инициативу патриарха и лишь 10% выступают против.

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