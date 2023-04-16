 

Как уменьшить отек ног с помощью домашних средств, рекомендованных врачом

16.04.2023, 13:25, Разное
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Марина Смирнова, доктор медицинских наук, клиника МЕДСИ, объясняет, как уменьшить отеки ног в домашних условиях. Ее слова приводит Life.ru.

Врачи советуют пациентам избегать статичных поз в течение длительного времени и делать разминку каждые 60 минут, продолжительностью десять минут. Затем следует периодически приподнимать ноги. Кроме того, важно принимать контрастный душ. Смирнова отметила, что важно ограничить потребление соли и продуктов с высоким содержанием соли.

Врач рекомендовала носить компрессионные носки и чулки. Она сказала, что эти советы можно использовать только в том случае, если отеки на ногах вызваны хроническим заболеванием вен, и после консультации с флебологом. Анастасия Малявина, тренер от 13 апреля, рекомендовала утреннюю гимнастику для борьбы с отеками. Специалисты рекомендовали разогревать диафрагму и массировать стопы, ключицы и икроножные мышцы.


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