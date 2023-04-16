Жителей Кашина вместо Пасхи поздравили с Песахом

В канун православной Пасхи в Тверской области разгорелся громкий скандал – жители города Кашин получили в начале Страстной недели от городской администрации поздравительные открытки в честь «наступления светлого праздника Песах».

– Я сначала подумал, что это просто опечатка. А потом понял, что нас поздравляют не с нашей светлой Пасхой, а с еврейским праздником. Посудите с нами, текст в открытке заканчивался словами «Счастливого Песаха!». Православные так не говорят, – рассказал журналистам один из местных жителей.

Мэр Кашина Герман Баландин опубликовал на своей официальной странице в «Одноклассниках» обращение к горожанам, посвящённое рассылке пасхальных открыток. Градоначальник уверяет, что ошибка в тексте поздравления была допущена из-за невнимательности одной из сотрудниц городской администрации.

– Как только это случилось, я вызвал девушку, которая согласовывала макет. Она наша, коренная кашинская баба, слово Песах даже не знает. Так что ни о каком еврейском заговоре речи не идёт, – написал Баландин.

По информации «Кашинской правды», всего было закуплено 10 тысяч поздравительных открыток общей стоимостью 312 656 рублей.

– Успели разослать почти все, сейчас на складе осталось несколько сотен открыток. В понедельник будем думать, кто за эту историю заплатит – типография, ответственный сотрудник мэрии или корректор самой открытки, – сообщил источник газеты в городской администрации.

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