 

Жителей Кашина вместо Пасхи поздравили с Песахом

16.04.2023, 12:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В канун православной Пасхи в Тверской области разгорелся громкий скандал – жители города Кашин получили в начале Страстной недели от городской администрации поздравительные открытки в честь «наступления светлого праздника Песах».

– Я сначала подумал, что это просто опечатка. А потом понял, что нас поздравляют не с нашей светлой Пасхой, а с еврейским праздником. Посудите с нами, текст в открытке заканчивался словами «Счастливого Песаха!». Православные так не говорят, – рассказал журналистам один из местных жителей.

Мэр Кашина Герман Баландин опубликовал на своей официальной странице в «Одноклассниках» обращение к горожанам, посвящённое рассылке пасхальных открыток. Градоначальник уверяет, что ошибка в тексте поздравления была допущена из-за невнимательности одной из сотрудниц городской администрации.

– Как только это случилось, я вызвал девушку, которая согласовывала макет. Она наша, коренная кашинская баба, слово Песах даже не знает. Так что ни о каком еврейском заговоре речи не идёт, – написал Баландин.

По информации «Кашинской правды», всего было закуплено 10 тысяч поздравительных открыток общей стоимостью 312 656 рублей.

– Успели разослать почти все, сейчас на складе осталось несколько сотен открыток. В понедельник будем думать, кто за эту историю заплатит – типография, ответственный сотрудник мэрии или корректор самой открытки, – сообщил источник газеты в городской администрации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11.22 / Мальчик и девочка: после теста на беременность в животике Орбакайте обнаружили двоих

07.02.22 / Янтарь, медь, золото. Лучшие цвета для маникюра на 2022 год

14.09.21 / Три правила, которые нужно усвоить женщине, ради удачного замужества

02.10.20 / Скандалы: «Они купили пятое место, оно за ними»

17.07.20 / Скандалы: Запрягают новую «Тройку»

29.11.20 / Крипта цивилизации – проект, рассчитанный на 6 000 лет

05.11.22 / Как сохранить фигуру в форме и добиться подтянутого тела женщине за 60: лучшие виды физической активности и эффективные упражнения

09.08.22 / Каштановые акценты: трендовые окрашивания 2022 года, которые помогут вам выглядеть моложе

11.03.21 / Ученые намерены найти жизнь в глубинах Антарктиды

22.06.22 / Скандалы: Вооруженный захват

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика