 

«Давайте ещё весь Ватикан пересажаем» – Папа Римский вступился за Далай-ламу

16.04.2023, 11:33, Разное
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Папа Римский Франциск призвал прекратить гонения на Далай-ламу, который неудачно пошутил с несовершеннолетним мальчиком.

По словам главы католической церкви, если преследовать священнослужителей из-за таких пустяков, Ватикан может опустеть. Франциск затронул эту тему в начале своей пятничной проповеди.

– С одной стороны, человек из конкурирующей фирмы, я бы мог и промолчать, – сказал он. – Но ситуация не стоит выеденного яйца. Вчера появились претензии к нему, сегодня опять подобные наветы на католических священников начали разгонять. Завтра что? Давайте ещё весь Ватикан пересажаем. Знаете, кто обрадуется? Сатана. Вот, друзья, куда мы все катимся. И причина тому одна – безблагодатность.

Папа добавил, что одна из причин скандала с Далай-ламой – избыток средств для видеозаписи. Камеры, по его словам, стоят уже «буквально повсюду», даже в соборе Святого Петра и в отдельных кельях. Он пригрозил на досуге полистать Библию и «найти что-нибудь у Иисуса на этот счёт, чтобы все эти камеры можно было наконец убрать».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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